Vádemelés

1 órája

Kertbe hajtott az autóval, amikor meglátta a rendőröket

Összekuszálta a szálakat egy 35 éves sarkadi férfi. Alaptalanul bemártotta ismerősét a rendőrök előtt. Az igazság azonban mindig utat tör magának: most is fény derült arra, hogy ki vezette az autót, amelyet a rendőrök ellenőriztek volna. Az autóval kapcsolatban pedig számos szabálytalanság merült fel.

Licska Balázs

A férfi tavaly, egy nyári éjszakán elment ismerőséhez Sarkadon, és az otthon lévő feleségtől elkérte a férj üzemben tartásában autó slusszkulcsát. Ezután a férfi egyedül autókázott Sarkadon, amikor észrevette, hogy a Vásártér utca és a Zsarói utca kereszteződésében a rendőrök ellenőriznék. 

Az hazudta, hogy az ismerőse vezette az autót, aki elmenekült
A férfi bemártotta ismerősét a rendőrök előtt, végül kiderült az igazság, hogy ki vezette az autót. Illusztráció: Shutterstock

Veteményeskertbe hajtott az autóval, amikor meglátta a rendőröket

A férfi azonban nem szerette volna, hogy ellenőrizzék, mivel nem volt jogosítványa. Az autóval nagyot fékezett, és egy veteményeskertbe hajtott, majd átült az anyósülésre. Amikor a rendőrök odamentek, bemártotta ismerősét: azt állította, hogy az autót az ismerőse vezette, de amikor meglátta a rendőröket, pánikba esett, elrántotta a kormányt, majd kiszállt az autóból és elszaladt a helyszínről.

Szinte semmi sem volt jó az autóval kapcsolatban

A rendőrök számos szabálytalanságot tártak fel az autóval kapcsolatban. Megállapították, hogy 

  • úgy vett részt a közúti forgalomban, hogy a műszaki érvényessége több mint 3 éve lejárt,
  • nem volt rajta érvényes kötelező gépjármű-felelősség biztosítás,
  • ideiglenesen ki is volt vonva a forgalomból. 

Most is kiderült az igazság, azaz az, hogy ki is volt a sofőr

A rendőrök a 35 éves sarkadi férfi valótlan nyilatkozata, valamint a megállapított szabálysértések miatt feljelentést tettek az ismerős, azaz az üzemben tartó ellen. A férfi később, tanúkihallgatása során elmondta az igazságot, hogy az autót ő vezette, és valótlanul állította azt, hogy az ismerőse volt a sofőr, azaz hamisan vádolta őt szabálysértés elkövetésével.

Nem úszta meg a hazugságot a 35 éves sarkadi férfi

A Sarkadi Rendőrkapitányság az ismerős, az üzemben tartó ellen indult eljárást megszüntette, ugyanakkor a férfit – közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése szabálysértés miatt – 117 ezer forintos pénzbírsággal sújtotta, továbbá egy hónapra eltiltotta a közúti járművezetéstől.

A Gyulai Járási Ügyészségen pedig hamis vád miatt emeltek vádat a 35 éves sarkadi férfi ellen. A vádhatóság indítványa alapján büntetésként közérdekű munkára kötelezhetik – ismertették a Békés Vármegyei Főügyészség közleményében.

 

 

