Katasztrófavédelem

1 órája

Tropára tört az autó, sokkoló képek

Lesodródott az útról egy személyautó kedd délben Körösladány és Köröstarcsa között..

A jármű vezetőjét a szeghalmi hivatásos tűzoltók a mentőszolgálat munkatársaival közösen emelték ki, majd áramtalanították a gépkocsit. A sérültet a helyszíni ellátást követően kórházba szállították.

