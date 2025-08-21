Katasztrófavédelem
4 órája
Tropára tört az autó, sokkoló képek
Lesodródott az útról egy személyautó kedd délben Körösladány és Köröstarcsa között..
A jármű vezetőjét a szeghalmi hivatásos tűzoltók a mentőszolgálat munkatársaival közösen emelték ki, majd áramtalanították a gépkocsit. A sérültet a helyszíni ellátást követően kórházba szállították.
Ezt ne hagyja ki!Aggasztó állapot
Tegnap, 10:16
Több liter vért vesztett és kórházba került a békési banda énekese, az egész ország szorít érte
Ezt ne hagyja ki!Először
5 órája
Videón a történelmi Tankcsapda-koncert: még sosem léptek fel ebben a városban - galériával
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre