Büszkék lehetnek a viharsarki rendőrök – több kitüntetés is itt talált gazdára

Címkék#Békés vármegye#rendőrség#augusztus 20.#kitüntetés

Büszke lehet a Békés vármegyei rendőrség állománya. Augusztus 20-a alkalmából Békés vármegyéből négyen is kitüntetésben részesültek.

Gál Csaba

Augusztus 20-a, állami ünnepünk alkalmából elismeréseket adott át dr. Balogh János rendőr altábornagy, országos rendőrfőkapitány nevében dr. Töreki Sándor rendőr vezérőrnagy, bűnügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes a Rendőrségi Igazgatási Központban – olvasható a Békés vármegyei rendőrség közösségi oldalán. Négy Békés vármegyei rendőr, illetve rendőrségi dolgozó is kitüntetésben részesült.

Négy rendőr részesült elismerésben augusztus 20-a alkalmából Békés vármegyéből.
Augusztus 20-a alkalmából Békés vármegyéből többeket is kitüntettek. Forrás: Békés vármegyei rendőrség/Facebook 

Augusztus 20.: négy Békés vármegyei szakember is kitüntetésben részesült

Mint írják, Magyarország belügyminisztere rendőrségi főtanácsosi címet adományozott Pikó Tamás rendőr alezredesnek, a Sarkadi Rendőrkapitányság vezetőjének. Az országos rendőrfőkapitány jutalomban részesítette Juhász-Nagy Szilviát és Mazán Lászlónét, a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatóságának munkatársait, valamint Rácz Mihály nyugállományú rendőr ezredest. Köszönjük a munkájukat és jó egészséget, sok sikert kívánunk nekik a továbbiakban is – olvasható a bejegyzésben.

 

