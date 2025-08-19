Baleset
1 órája
Árokba rohant egy autó, a sofőrt kórházba vitték
Nem jött be a manőver, kórházban kötött ki a sofőr.
Forrás: Katasztrófavédelem
Árokba hajtott egy személygépkocsi hétfőn délután Békéscsaba határában. A békéscsabai hivatásos tűzoltók a gépkocsit áramtalanították, majd átadták a helyszínt a rendőrségnek. A járműben egy ember utazott, akit a mentők a Békéscsabai kórháza szállítottak további vizsgálatokra.
