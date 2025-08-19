augusztus 19., kedd

Baleset

2 órája

Árokba rohant egy autó, a sofőrt kórházba vitték

Címkék#sérülés#baleset#árokba hajtott#autó

Nem jött be a manőver, kórházban kötött ki a sofőr.

Beol.hu
Árokba rohant egy autó, a sofőrt kórházba vitték

Forrás: Katasztrófavédelem

Árokba hajtott egy személygépkocsi hétfőn délután Békéscsaba határában. A békéscsabai hivatásos tűzoltók a gépkocsit áramtalanították, majd átadták a helyszínt a rendőrségnek. A járműben egy ember utazott, akit a mentők a Békéscsabai kórháza szállítottak további vizsgálatokra.

 

