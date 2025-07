Csalók 3 órája

Gátlástalan csalók járják a vidéket, romokat hagynak maguk után, keményen fenyegetnek

Házról házra járnak, gyanútlan családokat csapnak be, majd szétverik a tetőt, pénzt követelnek és természetesen fenyegetnek, mi lesz majd, ha nem fizetnek. A tetőfedő maffia most újra felbukkant, ehhez a hatalmas viharkár is hozzájárult. Leggyakoribb áldozataik az idősek, nyugdíjasok.

Számos közösségi csoportban írják Békésben, hogy becsöngetnek tetőfedők azzal, tudják, itt vihar pusztított és szeretnék helyreállítania viharkárokat. A Békés vármegyei rendőrség és a fogyasztóvédelem is arra figyelmeztet, hogy ajánlat, és még inkább szerződés nélkül ne engedjenek senkit a munka elkezdésére. A viharkárokat nagyon sok csaló is kihasználta

Fotó: Illusztráció: Shutterstock Azonnal hívják a 112-t! Ami pedig a legfontosabb, előre senkinek ne fizessenek ki, aki idegen. Inkább hívják fel az idősek is a hozzátartozóikat, vagy keressék meg a szomszédaikat. Ha pedig gyanús viselkedést tapasztalnak, azonnal hívják a 112-t. Egyre több család esik áldozatául a bűnözői módszernek Felmérik a tetőt, majd szétverik – és pénzt kérnek. Egyre több család esik áldozatául annak a bűnözői módszernek, amely már-már iparszerűen fosztogatja a hiszékeny embereket. A tetőfedő maffia visszatért – számolt be a minap a Bors. A nagy viharok pedig Békésben is kedveztek az álbádogosoknak, a hamis ácsoknak. Az iparosságban alig van utánpótlás Gécs Norbert, a Békéscsabai Ipartestület elnöke hangsúlyozta, az iparosságban alig van utánpótlás, és ez fokozottan igaz Békés vármegyében a bádogosokra, ácsokra, kőművesekre. – A legtöbb fiatal a számítógépet vagy az okostelefont használva szeretne milliomos lenni, a fizikai munkát kerülik – ecsetelte Gécs Norbert. – Nagy a szakemberhiány, kiöregednek a szakik, és ez ilyenkor, nagy viharkár esetén fokozottan igaz. A lakosságnak még annyit, csak megbízható szakembert engedjenek be a házukba javításra is, mert sok a kókler, valamint a csaló. A vihar miatt nagyon sok fa dőlt rá az autókra is Békésben Gécs Norbert, aki karosszéria-lakatos mester is, elmondta, nagyon sok fa dőlt rá a viharokban az autókra is. Folyamatosan javítják ezeket a gépjárműveket, de több a munka, mint a szakember. Először a gépeket kellett a vihar elől biztonságba helyezni A viharos időjárás, főként az orkánszerű szél Békés vármegye számos településén óriási károkat okozott. Kondoroson például elvitte annak az önkormányzati cégnek a tetejét, amelyik hivatott az ilyen károk orvoslására és a segítségnyújtásra. Először a gépeket kellett a vihar elől biztonságba helyezni.

Rengeteg önkéntes segített a viharkárok helyreállításában Amiről Békés vármegye számos településéről beszámoltak, rengeteg önkéntes segített a vihar által elvitt cserepek cseréjében, és főként azokban a gyors munkálatokban, melyek ahhoz kellettek, hogy mindenki feje felett – minél hamarabb – fedél legyen.

