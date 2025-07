Vihar 1 órája

Kutyákkal együtt sodort el egy faházat a viharos szél a szomszédban – megdöbbentő videó

A hétvégi vihar Romániában komoly károkat okozott. A román katasztrófavédelem közleménye szerint szombaton több megyében is be kellett avatkozniuk a katonai tűzoltóknak a viharos szél és heves esőzések miatt. Megdöbbentő videók is készültek.

Szombat este megérkezett a vihar Békés vármegyébe, korábban már megírtuk, hogy a pokoli kánikulát felváltotta a hidegfront, ami vasárnap is esőzéseket hozott magával. A vihar nem csak vármegyénket, hanem a szomszéd országot is elérte, nem is akárhogy. Hatalmas pusztítást végzett a vihar Romániában. Fotó: Illusztráció/Shutterstock A katasztrófavédelem közlése szerint szombaton több romániai megyében, köztük Biharban, Krassó-Szörényben, Kolozsban, Doljban, Hunyadban, Szebenben, Szilágyban és Temesben,is be kellett avatkozniuk a katonai tűzoltóknak a heves esőzések és viharos szél okozta károk miatt - közölte a Maszol.ro. Összesen 27 településén okozott károkat a vihar A katasztrófavédelem munkatársainak három udvarból és két pincéből kellett kiszivattyúzniuk a vizet, továbbá 10 épületről lesodort elemeket, 22 kidőlt fát és két kidőlt villanyoszlopot távolítottak el. A lesodort épületelemek, a kidőlt fák és oszlopok nyolc járműben tettek kárt – írja az Agerpres. Megdöbbentő videók is készültek, itt például az látható, hogy kutyákat is elsodort a szél. Temesváron egy 29 éves férfi megsérült és kórházba került, miután rádőlt egy fa. Ugyancsak Temesváron, a Traian Vuia nemzetközi repülőtér közelében megszervezett fesztiválról 11 személyhez riasztották a mentőket. Öten közülük enyhébb sérülésekkel kerültek kórházba, a másik hat személy - akik pánikroham, illetve ficam miatt szorultak segítségre - megtagadta a kórházba szállítást. A Krassó-Szörény megyei Toplecen villámcsapás miatt kigyulladt egy szénakazal és a lángok átterjedtek egy házra. Később Máramaros megyéből is jelentettek károkat. Florian Sălăjeanu prefektus tájékoztatása szerint Sülelmeden tetőelemeket sodort le a szél egy tömbházról, és több település is áram nélkül maradt a vihar miatt - írja Maszol.ro oldala.

