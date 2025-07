Viharos volt a tűzoltók hétvégéje, egymás után jöttek a riasztások – helyszíni fotók

Cikáztak a villámok Békéscsaba felett

Ahogy arról korábban beszámoltunk, hétvégén Békés vármegyére elsőfokú meteorológiai riasztást adott ki felhőszakadás veszélye miatt a HungaroMet. A vihar főként a megye középső részét érintette. Az esetszám egyébként lényegesen kisebb, mint néhány héttel ezelőtt. Leginkább kidőlt fákhoz, leszakadt ágakhoz riasztották a tűzoltókat, az esetek során személyi sérülés nem történt. Vasárnap reggeli információink szerint összesen 36 esetben volt szükség a tűzoltók segítségére Békés vármegyében.

Kutyákkal együtt sodort el egy faházat a viharos szél a szomszédban

A hétvégi vihar Romániában komoly károkat okozott. A román katasztrófavédelem közleménye szerint szombaton több megyében is be kellett avatkozniuk a katonai tűzoltóknak a viharos szél és heves esőzések miatt. Erről megdöbbentő videók is készültek.