Várandós élettársát futtatta, most súlyos büntetést kaphat

A Szegedi Fellebbviteli Főügyészség másodfokú ügyészségként a várandós élettársát prostitúciós tevékenység folytatására kényszerítő Békés vármegyei férfivel szemben kiszabott büntetés helybenhagyását indítványozta – közölte a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség.

Hónapokon át prostitúcióra kényszerítette várandós élettársát egy Békés vármegyei férfi.

Forrás: Illusztráció: Shutterstock

A prostitúcióra kényszerített nő végig állapotos volt

Elsőfokon a Gyulai Törvényszék járt el az ügyben a Békés Vármegyei Főügyészség vádirata alapján. Az elsőfokú ítélet szerint a férfi 2021 májusától október végéig az élettársát prostitúciós tevékenysége folytatása érdekében, de ok nélkül is 3-4 naponta bántalmazta, szidalmazta, és ugyanígy tett a nő kiskorú gyermekeivel is. Előfordult, hogy a nő tenyerét konyhakéssel megszúrta, az orrcsontját eltörte, illetőleg úgy megütötte, hogy elesett, majd a földön fekvő nő fejére a férfi rátaposott, aki ettől az eszméletét elveszítette. A nő a bántalmazás és a prostitúciós tevékenység végzésének időszakában végig állapotos volt, melyről a férfi is tudomással bírt.

A vádlott fellebbezett

A Gyulai Törvényszék a férfit emberkereskedelem bűntette és más bűncselekmények miatt 12 év fegyházra és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte, valamint végleges hatállyal eltiltotta bármely olyan tevékenységtől, amely kiskorúakkal való foglalkozáshoz köthető. Az elsőfokú ítélet nem jogerős, ellene a férfi és védője jelentettek be fellebbezést eltérő tényállás és eltérő jogi minősítés, valamint felmentés, illetve a kiszabott büntetés enyhítése érdekében.

Megalapozott volt az elsőfokú ítélet

A Szegedi Fellebbviteli Főügyészség álláspontja szerint az elsőfokú ítélet megalapozott, azzal, hogy az elkövető cselekménye súlyosabban, különösen súlyos hátrányt okozó emberkereskedelem bűntettének minősül, így a büntetés sem tekinthető eltúlzottnak, ezért annak enyhítése nem indokolt. Az ügy másodfokon a Szegedi Ítélőtáblán folytatódik.