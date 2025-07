Ki képes erre?! Vandál kezek áldozata lett a levendulaágyás

Szomorúan és csalódottan tapasztaltuk, hogy a falu egyik ékessége, a víztorony melletti öt levendulaágyás ismét vandál kezek áldozatául esett – írták a Gerlai Wenckheim társaság oldalán. Ahogy fogalmaztak, körülbelül 25-30 több éves levendulatövet vittek el.

25-30 tő levendulát vitt el valaki. Forrás: Facebook/Gerlai Wenckheim Társaság

Levendula: jelentős a most okozott jár

Ezeket az ágyásokat korábban már egyszer tarra vágták – az akkori elkövető vállalta a felelősséget, és korrekt módon pótolta a növényeket. A falu szívében található virágládákból is hiányoztak már tövek. Nemrég az új telepítést is megtépázták. A most okozott kár viszont jelentős.

Ép ésszel nehezen magyarázható, hogy valaki ilyen cselekedetre vetemedik

– szögezték le. Kérik, mindenki vigyázzon értékeinkre, hiszen ez a levendula- és rózsaágyás nehezen megszerzett forrásból, több éves munkával, törődéssel jött létre.