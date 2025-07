Hatalmas tűz: egy kiöregedett kisteherautó miatt csaptak fel a lángok – galériával

– Mintegy ötven hektáron csaptak fel a lángok: égett a száraz növényzet Zsadány és Komádi között, az út menti gyepes területen kedd délután – olvasható a Békés vármegyei katasztrófavédelem oldalán. A hatalmas tűz egy természetvédelmi területet, legelőt, valamint egy lakatlan, romos tanyaépületet is érintett, továbbá szalmabálák is veszélybe kerültek. A tüzet a szeghalmi, a gyulai, a berettyóújfalui hivatásos, valamint a Komádi önkormányzati tűzoltók körülhatárolták, majd eloltották. A helyszínre riasztották a Békés Vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálatát is.

A hatalmas tűz egy Ford Transit kisteherautó miatt keletkezett. Fotó: Szeghalom HTP