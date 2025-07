Egyenesen a rendőr karjaiba szaladt a rutinos betörő

A betörő elfogása kapcsán tett intézkedéshez csütörtökön reggel személyesen is gratulált a rendőröknek Vörös Ferenc rendőr dandártábornok, Békés vármegye rendőrfőkapitánya. Az egység azután lépett akcióba, hogy egy férfi bejelentette: a szomszédos üzlet felől nyikorgó hangot hall, feszegetés, fűrészelés zajára ébredt.

Rutinos betörőt fogott el a rendőrség Forrás: Facebook

A betörőt a rendőrök bekerítették

A három rendőr azonnal indult, Novák Tamás rendőr főtörzszászlós, a Gyulai Rendőrkapitányság szolgálatirányító parancsnoka, és munkatársai, Magony Izabella rendőr őrmester, járőr és Varvar Metin rendőr őrmester, járőrvezető más-más oldalról közelítették meg a gyulai épületet, nehogy a sötét ruhában mozgó alak egérutat nyerjen. A férfinek így nem is sikerült kereket oldania. Amikor a szomszéd udvarán keresztül próbált volna menekülni és átugrott a kerítésen, egyenesen Varvar őrmester karjaiban találta magát. Erre a helyre ugyan nem tudott betörni, de kárt okozott, és kiderült, hogy korábban több helyen járt már sikerrel, több betörés elkövetését beismerte.

Elkezdte megbontani a falat

Mint megírtuk, kiderült, hogy a férfi be akart hatolni a gyulai üzletbe, és elkezdte megbontani a falat. A helyiségbe nem jutott be, de anyagi kárt okozott a tulajdonosnak. Előállították a 38 éves békéscsabai férfit a rendőrkapitányságra, ahol aztán további hat betörést ismert be.

További hat betörés írható a csabai férfi számlájára

Elmondta, hogy ő jutott be május 10-én egy békéscsabai fagyizóba, majd június első napjaiban egy szintén békéscsabai zöldségesbe. Egy héttel később egy kocsma tulajdonosának okozott kárt, majd pár nap múlva egy gyulai italozóba hatolt be. Ezeken a helyeken pénzt és italokat vett magához. Volt, ahol csak néhány ezer forintot talált, de akadt, ahonnan közel 200 ezer forintnyi összeget zsákmányolt. További két olyan betörést is elismert, amelynek tulajdonosa nem is tett feljelentést. A Gyulai Rendőrkapitányság munkatársai őrizetbe vették, és üzletszerűen, dolog ellen erőszakkal elkövetett lopás bűntettének gyanúja miatt eljárást indítottak ellene.