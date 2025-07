A rendőrök karjaiba futott a sötét ruhás alak

A rendőrök érkezésekor a férfi el akart elmenekülni, de az egyenruhások számítottak erre, és több irányból közelítették meg a betörés helyszínét. A tettes végül az egyik kerítés átugrása után egy rendőr karjában landolt, így esélye sem volt elfutni. Kiderült, hogy az elmúlt két hónapból hét betörés írható a számlájára.

A betöréskor a sötét ruhás alak a rendőr karjaiban találta magát.

Forrás: police.hu

Betörés: fűrészelésre ébredt a férfi

Nyikorgó hangokra, feszegetésre, fűrészelésre ébredt egy férfi július 23-án 0 óra 15 perc körül Gyulán. A különös zaj a szomszédos épületből, egy pékség felől jött, a férfi pedig rosszat sejtett és hívta a rendőrséget. A rendőrök perceken belül a helyszínre érkeztek, és a biztonság kedvéért több oldalról közelítették meg az épületet. Ekkor egy sötét ruhás alak a szomszéd udvarán keresztül akart elmenekülni, de ahogy kiugrott a kerítésen, egy rendőr karjában találta magát – írta a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság

Elkezdte megbontani a falat

Kiderült, hogy a férfi be akart hatolni a gyulai üzletbe, és elkezdte megbontani a falat. A helyiségbe nem jutott be, de anyagi kárt okozott a tulajdonosnak. Előállították a 38 éves békéscsabai férfit a rendőrkapitányságra, ahol aztán további hat betörést ismert be.

További hat betörést ismert be

Elmondta, hogy ő jutott be május 10-én egy békéscsabai fagyizóba, majd június első napjaiban egy szintén békéscsabai zöldségesbe. Egy héttel később egy kocsma tulajdonosának okozott kárt, majd pár nap múlva egy gyulai italozóba hatolt be. Ezeken a helyeken pénzt és italokat vett magához. Volt, ahol csak néhány ezer forintot talált, de akadt, ahonnan közel 200 ezer forintnyi összeget zsákmányolt. További két olyan betörést is elismert, amelynek tulajdonosa nem is tett feljelentést. A Gyulai Rendőrkapitányság munkatársai őrizetbe vették őt, és üzletszerűen, dolog ellen erőszakkal elkövetett lopás bűntettének gyanúja miatt eljárást indítottak ellene.