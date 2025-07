Karambol 59 perce

Egy gyerek és egy fiatal is megsérült a csabai balesetben – galériával, videóval

Összesen hat embert csapott meg a rémület abban a pillanatban, amikor autóikkal kamaboloztak szombaton délután Békéscsabán. Az ütközésnek több sérültje is volt, most megérkezett a mentők válasza is.

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, a baleset a Szabolcs utca és a Szerdahelyi utca kereszteződésében, a Tescónál történt, két személyautó karambolozott. A járművekben összesen hatan utaztak, a balesethez pedig a tűzoltókat is riasztották, akik az összetört járműveket áramtalanították. A rendőrség a helyszínelés idejére félpályán lezárta az érintett szakaszt.

Megérkeztek a helyszíni fotók a csabai balesetről Fotók: Dinya Magdolna

Mint azt az Országos Mentőszolgálat kommunikációs szervezője, Sebő Katalin megkeresésünkre elmondta, a helyszínről egy 12 év körüli gyermeket és egy 18 év körüli fiatalt szállítottak bajtársaik könnyebb sérülésekkel, vizsgálatok céljából kórházba.

