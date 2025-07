Kaszkadőrmutatvány Békésből: az ablakban ülve csapatták a fiatalok – videóval

Egyedi körülmények között került nyilvánosságra, hogy ablakban ülve utaztak a fiatalok.

Az ablakban ülve autóztak a fiatalok, a rendőrök megtalálták őket.

Forrás: Rendőrség

Ablakban ülve utaztak, videó készült róluk

Mint a Békés vármegyei rendőrség Facebook-oldalán olvasható, a két fiatal egy személyautó ablakában ülve utazott, úgy hogy deréktól felfelé kilógtak a kocsiból. A nő a rövid videót közzétette a közösségi médiában és hozzátette, hogy a fiúk egy hosszabb szakaszon így közlekedtek.

A Tények videója a történtekről

Rövid utánjárás után beazonosították őket

A felvételt látták a Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság rendőrei is és rövid utánajárással beazonosították az autó vezetőjét és utasait is. A kocsit vezető férfi ellen közúti veszélyeztetés bűncselekmény miatt büntetőeljárás, az utasok ellen pedig szabálysértési és a biztonsági öv használatának elmulasztása miatt közigazgatási eljárás indult. Az interneten keringő videóra az egyik kereskedelmi tévécsatorna is felfigyelt, de mire a híranyag adásba került, addigra a rendőrök már intézkedtek a szabálytalankodókkal szemben.

Megsérült-e valaki?

Bár az eset során személyi sérülés nem történt, rendkívül veszélyes volt így közlekedni, hiszen a fiúk bármikor kieshettek volna az útra. Elég, ha az autó vezetője egy gyors kormánymozdulattal korrigálásra kényszerül, vagy úthiba is „megdobhatta” volna a kocsit. Abba pedig még belegondolni is szörnyű, ha az útra kieső fiatal egy másik jármű kerekei alá kerül… – írta a Békés vármegyei rendőrség.