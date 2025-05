Az igazi még mindig lenyomja a robotkutyát, így lehet a családi kedvenc egyenruhás

A robotkutya nálunk még a jövő, így szükség van a rendőrségi szolgálati ebekre. Éppen ezért május 12-én, 9–12 óra között a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ telephelyén (2120 Dunakeszi, Repülőtéri utca 3.), kutyakiválasztást tartanak. Olyan kutyák bírálatra felvezetését várják Békés vármegyéből is, melyek megfelelnek a feltételeknek. A kiválasztási eljárással kapcsolatban bővebb felvilágosítást hétköznapokon 7.30 és 13 óra közötti időben a +36-1/441-1981 és a 24-474 (BM) telefonszámokon kérhetnek az érdeklődők. A kiválasztásra jelentkezés a [email protected] e-mail címen történik.

Rendőrségi szolgálati kutya most is kikerülhet Békésből a kiválasztáson. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

A robotkutya előrefutás a rendvédelmi intelligens gépek terén

Mondhatnánk, Michigan már előrébb tart, de azért a robotkutya sem mindenben teljesít jobban az élőnél. Ugyanakkor jelentős előrelépés, illetve előrefutás a rendvédelmi intelligens gépek terén, hiszen csaknem 20 km/órával tud gurulni, közben kamerázni, monitorozni, értékelni és kommunikálni – írta a police.hu.

A kanyarban sincs a robotkutya sebessége az igazihoz képest

A világ leggyorsabb kutyái – úgymint a magyar és a német vizsla, a bokszer, az ibizai kopó, az ausztrál juhászkutya, a fáraókutya, továbbá az angol, a perzsa, az afgán és az orosz agár – képesek 60 km/órával is sprintelni, de a német juhásznak sem kell szégyenkeznie, hiszen e rendvédelmi feladatokra kiválóan alkalmas fajta képviselői 55 km/órára is felgyorsulnak.

Ehhez képest a kanyarban sincs a robotkutya, mégis figyelemreméltó, hogy a néhány Michigan állambeli különleges egységnél tesztelt RADDOG LE2 már 19 km/h-val spurizik. Méghozzá úgy, hogy közben nagy felbontású, élő képeket továbbít, és érzékeny szenzoraival folyamatosan pásztázza környezetét. Ami pedig ennél is lenyűgözőbb, teljesen önállóan jut el oda, amit beírtak a mesterséges intelligenciával felvértezett, fedélzeti komputerébe, és eközben kisebb akadályokat is le tud küzdeni. Futva menekülő fegyverest is képes követni; legalábbis, amíg az nem ugrik át például egy kerítésen.

A robotkutya nálunk még nem váltja az igazit. Fotó: Robotic Assistance Devices

A rendőrségek bérleti díjban állapodtak meg a gyártóval

A kerekes robotkutya áráról nem szivárgott ki információ. Csak annyit tudni, hogy az érintett michigani rendőrségek bérleti díjban állapodtak meg a gyártóval, amit átvállaltak rendészetet támogató alapítványok. Az eddigi egyetlen pénzösszeg akkor került nyilvánosságra, amikor két évvel ezelőtt Los Angeles rendőrsége 278 000 ezer dollárért, mai árfolyamon 100 millió forintért megvásárolta a Boston Dynamics által fejlesztett és Spot néven ismertté vált robotkutyát. Mivel versenytárs cégekről van szó, a RADDOG is hasonló árfekvésű lehet, bár ebben a szegmensben az árak is olyan gyorsan nőnek, mint az okos gépek sebessége. Az üzlet beindulhatott, mert az IATX közlése alapján az év első felében 100 darabot gyártanak belőle.