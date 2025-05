Motorosok koptatták a gumikat a csabai repülőtéren, jó okuk volt rá

A Békéscsabai Rendőrkapitányság minden évben igyekszik hasznos elméleti és gyakorlati ismeretekkel is elősegíteni a motorosok biztonságos közlekedését. Ebben az évben, május 1-jén a Hungária Rendőregylet motoros szakembereinek segítségével szervezték meg a már hagyományos motoros tréninget, amelynek ezúttal is a Békéscsabai Repülőtér adott otthont – olvasható a Békés vármegyei rendőrség közösségi oldalán.

Motoros tréning: idén több, mint 100-an koptatták a gumikat a repülőtér kifutóján. Fotó: Békés vármegyei rendőrség/Facebook

Motoros tréning: idén több, mint 100-an koptatták a gumikat a repülőtér kifutóján

A rutinpályákat a trénerek úgy állították össze, hogy a hosszabb téli kihagyás után a motorosok felfrissíthessék azokat a rutinmozdulatokat, amelyek különösen fontosak a biztonságos vezetéshez. Volt például szlalom, szűk helyen megfordulás, akadály elkerülése hirtelen adódó veszélyhelyzetben és gyors irányváltoztatás is. A tréningen nem csupán a gyakorlatra helyeztek hangsúlyt, hanem a legfontosabb elsősegélynyújtási és balesetmegelőzési ismereteket is igyekeztek átbeszélni a résztvevőkkel, akik csoportokra bontva, forgásban teljesíthették az egyes állomáshelyeket.

Kezdődik a szezon, így a rendőrök kérik a motorosokat, hogy csak kifogástalan állapotú járművel induljanak útnak. Mindig az út- és látási viszonyoknak megfelelő sebességgel hajtsanak, tartsanak biztonságos követési távolságot és használjanak kötelező és az ajánlott védőfelszereléseket is. Kötelező felszerelés a bukósisak, de ajánlott még rövid úton is a megfelelő térd-, könyök- és csípővédő protektorok használata, a motoros kesztyű és a csizma is.