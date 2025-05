Saját konyhaasztaláról lopták el a pénztárcáját

Egy idős férfi tett bejelentést a rendőrségre szerdán Körösladányban arról, hogy a házában, a konyhaasztaláról ellopták a pénztárcáját, amiben a pénze és az iratai is benne voltak.

Talán nem árt, ha még is zárjuk az ajtót. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Elmondta a rendőröknek, hogy több ismerősét is be szokta engedni, akik különböző kerti munkákban segítenek neki. A szeghalmi rendőrök rövid időn belül azonosították a lopás feltételezett elkövetőjét egy körösladányi nőt, akinél a pénztárcát is megtalálták. Az idős férfi hiánytalanul visszakapta a pénzét és az iratait is, a nő ellen pedig lopás miatt büntetőeljárás indult.