Egyre kevesebb a betörés, ehhez csak erre az egy dologra kell figyelni

A lakásbetörések elkövetői nem szeretik a rácsokat, riasztókat, a mozgásérzékelős lámpákat, és a túl bonyolult biztonsági záraktól is inkább távol tartják magukat. Szerencsére egyre többen védik vagyonukat valamilyen technikai eszközzel – sokszor többel is –, és nem csak a kutyára-, vagy a vakszerencsére bízzák a dolgot, ezt bizonyítja a mezőberényi eset is.

A lakásbetörések száma csökkent Békés vármegyében, de a bűnözők figyelnek. Forrás: shutterstock

A lakásbetörések száma csökkent Békés vármegyében

Azt, hogy Békés vármegyében is egyre többen veszik komolyan házuk, lakásuk, a bent lévő vagyonuk védelmét, igazolja a statisztika is. A lakásbetörések száma tavaly 108 volt a 2023-as 136-tal szemben, ez 20,6 százalékos csökkenés – olvasható a Békés Vármegyei Közgyűlés oldalán, a rendőrségi beszámolóban.

Érdemes kérni a vagyonvédelmi cégek elektronikus őrzését is

Szombati Andrea, a Békés vármegyei rendőrség sajtószóvivője elmondta, például nyáron az elutazás miatt üresen álló lakások, házak komoly kísértést jelentenek a betörőknek. A bejárati ajtóra ezért szereltessenek a tulajdonosok jó minőségű biztonsági zárat, láncot, amiket minden esetben használjanak is. Védi a vagyont az is, ha a nyílászárókra rácsokat tesznek, tetetnek. A mechanikai védelem mellé érdemes kérni a vagyonvédelmi cégek elektronikus őrzését (riasztó, távfelügyelet) is.

Készpénzre, ékszerre mozdulnak leginkább a betörők

Szombati Andrea kiemelte, a nyaralni induló lakók ne verjék nagydobra, ha elutaznak otthonról, hiszen a betörők kifigyelhetik, mikor nincsenek otthon. Amikor pedig ezt az információt még tálcán is kínálják nekik, akkor még inkább potenciális áldozatokká válnak. Fontos, hogy legyen egy megbízható szomszéd, rokon, ismerős, aki távollétükben nagy rendszerességgel felügyeli a lakást, naponta megjelenik, azt a látszatot keltve, hogy a háziak otthon vannak. Fontos szabály az is, hogy ne tartsanak otthon nagy mennyiségű készpénzt és ékszert, hiszen ma már ezekre mozdulnak leginkább a betörők, ha pedig mégis ezt teszik, szerezzenek be egy jól rögzíthető széfet.

A helyszínt ne járják össze, ne változtassák meg!

Ha valaki mégis azt észleli, hogy betörtek hozzá, a helyszínt ne járja össze, ne változtassa meg, mert ez nagyban megnehezíti a nyomok rögzítését. Azonnal hívja inkább a 112-t.