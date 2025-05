Kismotorral suhant, marihuánával bukott

Április 14-én egy fiatalember segédmotoros kerékpárjával közlekedett Gyulán, amikor rendőri igazoltatásba futott. Már az ellenőrzés elején kiderült, hogy a járműre nem kötöttek kötelező felelősségbiztosítást, ám ez még csak a kezdet volt. A rendőr ugyanis marihuánaszagot érzett, ezért átvizsgáltatta a motoros ruházatát és táskáját. Nem is kellett sokáig keresgélni: előkerült két zacskó és egy befőttesüveg, mindegyikben növényi eredetű törmelék volt. A fiatal zavartan és ellentmondásosan válaszolt arra, honnan szerezte az anyagot, a gyorsteszt pedig megerősítette a gyanút: kábítószert fogyasztott. A rendőrök ezután a lakásán is kutatást tartottak, ahol további marihuánát, magokat, valamint termesztéshez szükséges eszközöket és tápoldatokat találtak. A férfit őrizetbe vették – számolt be az esetről a police.hu.

Képalá: Rossz vége lett az igazoltatásnak, kötelező helyett kábítószert találtak a férfinál a rendőrök. Fotó: alt: kábítószer, marihuána, őrizet, igazoltatás

Forrás: police.hu

Iskola mellett árulta a kábítószert

Alig telt el két hét, és április 28-án a fiatal ismerőse is rendőrkézre került – ő volt az, akitől a gyanú szerint a kábítószert beszerezte, és aki maga is fogyasztott, sőt árusított is marihuánát. A 19 éves békéscsabai középiskolás otthonában adagolta a növényi törmeléket, és több helyszínen is értékesítette, köztük például egy iskola közvetlen közelében található téren. Őt szintén őrizetbe vették, emellett azokat a személyeket is előállították, akik tőle vásároltak, és mindannyiukat gyanúsítottként hallgatták ki.

Mezőtúron kommandósok vitték el a terjesztőket

Kábítószer-kereskedelem bűntett elkövetésével gyanúsítható férfiakat fogtak el a békéscsabai rendőrök a napokban Mezőtúron. A gyanú szerint a drogdílerek láttak el anyaggal egy Békés megyei drogtanyát.

Minden törvényes eszközt bevetnek

A rendőrség a DELTA Program részeként minden törvényes eszközt bevet a kábítószer-kereskedelem visszaszorítására. A bűnügyi nyomozók és a közterületi járőrök közösen dolgoznak azon, hogy felkutassák a tiltott szerek terjesztőit, feltérképezzék kapcsolatrendszerüket, ellehetetlenítsék tevékenységüket, és megakadályozzák, hogy másokat tudatmódosító szerekkel veszélyeztessenek. A kínálat csökkentése mellett a kereslet visszaszorítása is kiemelt cél: a rendőrök prevenciós programokon keresztül hívják fel a figyelmet a kábítószer-fogyasztás egészségügyi és jogi kockázataira.