Végzetes 1 órája

Kirepült a kettészakadt autójából, szörnyethalt a fiatal férfi

Egymás után történtek a tragédiák Békés vármegyében, ők már sosem térnek vissza az utakról. Egy kisbusz és egy autó csapódott egymásnak a 47-es főúton Körösladány és Szeghalom között, egy ember halt meg. Kisodródott a kanyarból, és az úttest melletti töltésen lecsúszva felborult, majd fának ütközött egy gépkocsi Békéscsaba közelében, itt is egy halálos áldozat volt. Ezek is intő példák 2024-ből, amikor is emelkedett Békés vármegyében a halálos balesetek száma, mutatjuk, mennyivel.

A személyi sérüléssel járó közúti balesetek száma a 2023. évi 462-ről tavaly 505-re (9,3 százalékkal) emelkedett, a halálos balesetek száma 14-ről 16-ra (14,3 százalékkal emelkedett Békés vármegyében – olvasható a Békés Vármegyei Közgyűlés oldalán a rendőrségi beszámolóban. A halálos balesetek egyike Szeghalom és Körösladány között történt

Fotó: Donka Ferenc/archív A halálos balesetek mindegyikében egy ember vesztette életét A súlyos sérüléses balesetek száma 138-ról 148-ra (7,2 százalékkal), a könnyű sérülést eredményező balesetek esetszáma 310-ről 341-re (10 százalékkal) lett több. A múlt évben a balesetekben elhunyt emberek száma 16 volt. Súlyos sérülést 179-en,

míg 8 napon belül gyógyuló, könnyű sérülést 498-an szenvedtek el.

A halálos baleseteknél az adatok mutatják, hogy mindegyik szerencsétlenségben egy ember vesztette életét. Egymásnak csapódtak, egy ember elhunyt, hárman sérültek meg Frontálisan ütközött egy kisbusz és egy személyautó tavaly szeptemberben Körösladány és Szeghalom között. Az autóban csak a sofőr utazott, a kisbuszban öten tartózkodtak, egyiküket a szeghalmi hivatásos tűzoltók szabadították ki. A forgalmi akadályt okozó balesethez mentőhelikopter is érkezett. A karambolban hárman sérültek, az egyikük elhunyt. Körösladány és Köröstarcsa között autójával fának ütközött, elhunyt a sofőr a balesetben Fotó: Donka Ferenc/archív Fának ütköztek autóikkal, nem élték túl Egy ember meghalt múlt év júliusában, amikor egy férfi a 47-es főút 97-es kilométerszelvényénél Körösladány és Köröstarcsa között autójával fának ütközött. Az autót egy férfi vezette, aki ismeretlen okból letért az útról, és egy fának csapódott. A sofőr a balesetben olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy azonnal elhunyt. Más utas nem volt a gépjárműben.

Szintén fának ütközött egy autó a Békés és Békéscsaba közötti úton múlt év márciusában. A sofőr kisodródott a kanyarból, és az úttest melletti töltésen lecsúszva felborult és fának ütközött járművével.

Egy 20 éves, békésszentandrási férfi ajándékba kapott autójával rohant neki egy fának Szarvas közelében, a 44-es főúton tavaly január elején. Nagyon gyorsan hajthatott, mert az ütközés akkora erejű volt, hogy a férfi kirepült, a kocsi pedig kettészakadt. Az autó annyira összetört, hogy még a típusát sem tudták megállapítani.