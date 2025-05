Horrorbalesetet szenvedett egy gyerek, sorra szedi áldozatait az új őrület

A hétvégén 4 gyermeket kellett felvennünk e-rolleres baleset miatt. Egyikükön sem volt sisak, sem más védőfelszerelés – emelték ki Sebészek a Gyermekekért Alapítvány Facebook-oldalán. Egy képet is közzétettek, amelyen látható, hogy egy gyermek majdnem 13 centiméteres vonalas koponyatörést szenvedett.

Ez e-roller szuper dolog, de nem veszélytelen.

Fotó: Sebészek a Gyermekekért Alapítvány/ Facebook

E-roller, azért nem veszélytelen

– Szerencsére agysérülés nélkül megúszta, így néhány nap megfigyelés után hazaengedhetjük. Az e-roller szuper dolog, de nem veszélytelen. Legalább a fej védelméről gondoskodjatok! Egy jó sisak életet menthet – emelték ki.

Hogy mennyire igaz mindez, azt mutatja, hogy több alkalommal írtunk mi is e-rollerekkel kapcsolatos esetekről.

Volt, ahol életveszélyes sérüléses baleset történt

Tavaly szeptemberben arról adtunk hírt, hogy életveszélyes sérüléseket szenvedett egy tinédzser, amikor rollerrel busznak ütközött. A rolleres nem tartotta be a KRESZ szabályait és nem állt meg a táblánál, a baleset Dombóváron történt. A roller vezetője könnyebb, míg utasa életveszélyes sérüléseket szenvedett. Idén márciusban arról adtunk hírt, hogy Gyulán elesett egy rolleres, és megsérült a balesetben. Arról is beszámoltunk, hogy tavaly hazánkban 66 vonatgázolás történt, és köztük rollerest is elütött vasúti szerelvény.

65 éves e-rolleres története

Elesett és súlyosan megsérült egy elektromos rollerrel közlekedő férfi tavaly április 27-én 17 óra 30 perc körül Újkígyóson. A 65 éves férfi a kiérkező rendőröknek elmondta, hogy azért történt mindez, mert a szűk úton szembejött vele egy biciklis lány és egy biciklis fiú, akikkel majdnem összeütközött.

Mint kiderült, a férfi magától esett el, és ebben közrejátszhatott az is, hogy alkoholt ivott korábban. Azért, hogy elkerülje a balesetet, félrekormányozta a rollert, és a füvön elesett. Elmondása szerint a két fiatal – bár látták, hogy mi történt – nem állt meg segíteni neki, hanem elhajtottak. A rendőröknek a helyszíni nyomok alapján nem állt össze a történet, hamar kiderült számukra, hogy a baleset úgy nem történhetett, ahogy a férfi állította. Mikor szembesítették ezzel, bevallotta, hogy magától esett el, és ebben közrejátszhatott az is, hogy alkoholt ivott korábban. A békéscsabai kapitányság hatóság félrevezetése és ittas járművezetés miatt indított eljárást ellene.