Nyomják a gázt ész nélkül: az árokban kötött ki és felborult több autó is

Az út menti árokba hajtott és a tetejére borult egy autó Békéscsaba térségében. A sofőr a hivatásos tűzoltók kiérkezése előtt kiszállt a kocsiból, őt a mentők további vizsgálatokra kórházba vitték – közölte a katasztrófavédelem az április 27-ei balesettel kapcsolatban. Ugyancsak szombaton történt, csak Doboz közelében, hogy árokba borult egy autó. Abban ketten ültek, ők is ki tudtak szállni, de azért érkezett mentő is a helyszínre. Előtte egy nappal, pénteken pedig Újkígyós és Gerendás között történt hasonló tragédia, hogy árokba sodródott és a tetejére borult egy verda.

Árokba hajtott, a tetejére borult – több ilyen baleset is történt az elmúlt napokban a Békés vármegyei utakon. Megnéztük, mi lehet ennek az oka.

Forrás: Illusztráció: Shutterstock

Több hasonló baleset is történt a Békés vármegyei utakon

Az elmúlt hetek is tele voltak hasonló balesetekkel a katasztrófavédelem közlése alapján. Volt, hogy Mezőhegyes és Végegyháza között tért le az úttestről, majd borult árokba egy kocsi, volt, hogy a 47-esen, Mezőberény és Köröstarcsa között borult fel egy autó, amelybe két ember be is szorult. De olyan is megesett, hogy Szabadkígyós és Gyula között úgy kötött ki az árokban egy autó, hogy a sofőr sérülés nélkül szállt ki belőle. Akkor sem sérült meg a vezető, amikor Orosháza és Nagyszénás között egy autó kisodródott, az út menti dombnak ütközött, majd felborult.

Javult a közlekedésbiztonsági helyzet

2025-ben, január és március között 99 személysérüléses közúti közlekedési baleset történt a Békés vármegyei utakon, 2024-ben, az első három hónapban ezzel szemben 108, azaz javult a közlekedésbiztonsági helyzet. Amíg tavaly ebben az időszakban négy halálos tragédia volt, addig idén egy; közben a súlyos és a könnyű sérüléssel végződő balesetek száma is mérséklődött. A balesetek 60 százalékáért az autósok, 17 százalékáért pedig a kerékpárosok voltak a felelősek – derült ki a legfrissebb rendőrségi statisztikából.

Árokba hajtott, tetejére borult? Most kiderül, hogy miért

A balesetek többségében autók ütköznek, nagyjából ötödében viszont az autók sodródnak, a pálya elhagyása után felborulnak – írták a Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet honlapján elérhető cikkben. A megkérdezett vezetéstechnikai szakemberek szerint ezek a balesetek többnyire két okra vezethető vissza: a sofőr

nem választott megfelelő sebességet – ami nem jelent egyet a gyorshajtással –,

illetve hirtelen, eltúlozva és átgondolatlanul tett kormánymozdulatot, használta a féket.

Nem véletlenül teszik ki a kanyarban a 60-as táblákat

Kiemelték: vélhetően nincs olyan képlet, amely alapján ki lehetne számítani, hogy egy kanyart az adott autóval maximum mekkora sebességgel lehet bevenni, és hogy nem kell túl gyorsan hajtani ahhoz, hogy megcsússzon a kocsi. Hangsúlyozták azt is: a kanyarok előtti sebességkorlátozó, például 60-as táblák nem véletlenül vannak kint, annak ellenére, hogy elképzelhető, hogy egyes sofőrök 80-as, 90-es tempóval is képesek bevenni.