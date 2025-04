Egy élet munkája veszett oda a lángokban: mellbevágó képek

Teljes terjedelmében égett egy családi ház konyhája szerdán este Almáskamaráson, a Rákóczi utcában. Az épületben a tűz a konyhát és annak berendezéseit érintette, a lángok átterjedtek a helyiség feletti födém egy részére is. A mezőkovácsházi hivatásos tűzoltók két vízsugárral eloltották a tüzet, az épületben egy kihasadt PB-gázpalackot is találtak. Az épületben található gázóra is károsodott, ezért a kiérkező gázszolgáltató a gázvezetéket biztonsági okokból lezárta. Az eset során személyi sérülés nem történt.