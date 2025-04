Négyszer is bejelzett a szonda Békésben, lebuktak a sofőrök

Csanádapácán,pénteken, 19 óra 45 perc körül egy segédmotoros kerékpárral közlekedő férfit ellenőriztek, akinél a szonda ittasságot jelzett. A férfi ráadásul el is volt tiltva a vezetéstől, mert korábban is vezetett már ittasan és az eltiltás hatálya alatt is. A rendőrök őrizetbe vették és büntetőeljárást indítottak ellene.

Szombaton 9 óra 15 perc körül Tótkomlóson lett pozitív a szonda egy személyautót vezető férfinál, vasárnap pedig a Mezőkovácsháza közelében, és Békésen is igazoltattak olyan járművezetőt a rendőrök, akik a gyanú szerint alkoholt ittak mielőtt a kormány mögé ültek. Mindhárom esetben a vezetői jogosultságot felfüggesztették és büntetőeljárást is indítottak a szabálytalankodókkal szemben.