Bestiális gyilkosságok rázták meg Békést

Négy trafibox van, lehetne több is

Beszélt a személysérüléses balesetekről is. A baleseti okoknál megemlítette az elsőbbségi szabályok megszegését, a sebességtúllépést, a kanyarodási szabályok megsértését, és hogy a megelőzési programok során, valamint az ellenőrzéseknél is ezekre helyezik a hangsúlyt. Úgy véli, egyelőre kevés trafibox található Békés vármegyében, három van Békéscsabán, egy Gyulán, ezekben lehetne előrelépés, ha az önkormányzatok is szükségesnek érzik.

Ott vannak a rendőrök az utcán és az iskolában is

A rendőrök ott vannak a közterületeken, az előző évinél többet, 508 ezer órát töltöttek közterületi szolgálatban. A rendőrség reagálási képessége javult, a küldéstől számítva átlagosan 11 perc 36 másodperc alatt értek ki tavaly a megadott helyszínre. Az egyenruhások az iskolákban is jelen vannak. A mostani tanévben 32 általános és középiskolában vannak iskolaőrök. Az iskolarendőrök feladata más, ők a bűn- és balesetmegelőzésben vállalnak főszerepet.

Az első sávban megszűnt a határ védelme

Amíg tavaly védte a rendőrség a 178 kilométeres magyar-román határszakaszt, addig Románia 2025-ös schengeni csatlakozásával az első sávban megszűnt a határvédelem. Nem hagyták azonban magukra a határhoz közeli településeket, mélységi ellenőrzések vannak, szúrópróbaszerűen. Korábban több mint 400-an szolgáltak a határon, a döntő többségüknek tudtak más feladatot, beosztást kínálni, csekély volt azok száma, akik ezt nem fogadták el és leszereltek.

Biztosított a rendőri erő a feladatok ellátásához

Vörös Ferenc rendőr dandártábornok azt mondta: 2025-re is az a cél, hogy kiegyensúlyozott legyen a köz- és közlekedésbiztonság Békés vármegyében, hogy hatékonyan folytassák le az eljárásokat. A kábítószer elleni harcot is kiemelte, mint ahogy azt, hogy az mélységi ellenőrzésekkel folytatódik az illegális migráció elleni küzdelem. A rendőrfőkapitány kiemelte: ehhez a rendőri erő biztosított, hiszen 95 százalékos az állomány feltöltöttsége.