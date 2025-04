Rendőrkutyák és fegyverek a főtéren, fotókon mutatjuk a belvárost megszálló rendőröket - videóval

Deményné Tűri Zsanett, a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense elmondta, április 24-e György-nap, Szent György pedig a rendőrök védőszentje, éppen ezért ennek apropóján szervezik meg minden évben a rendőrnapot. Az eseményen számos változatos program várta az érdeklődőket.

A rendőrnap számos érdekességgel szolgált ebben az évben is.

Fotó: Bencsik Ádám

Rendőrnapra várták az érdeklődőket

A programnak helyet adó Szent István téren már 9 óra előtt elkezdtek gyülekezni az érdeklődők, érkezett óvodai csoport, gyerekek szülőkkel, nagyszülőkkel. A rendőrség kitelepült Békéscsaba főterére, ahol bemutatták, hogy milyen munkát végeznek, illetve milyen eszközökkel dolgoznak. A rendőrség épületében állománygyűlést tartottak.

Ujjlenyomat, szolgálati kutyák, rendőrrobot

Rendőrautó- és rendőrmotor-, fegyverzet- és bűnügyi technikai bemutató is színesítette az eseményt. Ujjlenyomatot is lehetett adni, amit a gyerekek haza is vihettek, megtarthattak. Volt motoros szimulátor, elhozták a rendőrrobotot is, ami a baleset-megelőzést segíti, és nagyon népszerű az oktatási intézményekben. Minden évben hagyománynak számít a rendőrségi szolgálati kutyabemutató, amelyet negyed 12-től tartottak. Ez a rendezvényelem, mint mindig, idén is nagyon népszerű volt a látogatók körében.