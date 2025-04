Még a bokrok alá is benéztek – így találták meg az eltűnt édesanyát a rendőrök

Egy hete kerestek egy édesanyát a békéscsabai rendőrök. A Békéscsabai Rendőrkapitányság munkatársai rábukkantak az eltűnt édesanyára, mentőt hívtak hozzá, és most mindannyian abban reménykednek, hogy felépül, teljesen rendbejön a megtalált nő.

Megtalált nő: Csicsely-Condrut Jennifer és Gaál Zsolt mindenütt keresték az édesanyát.

Forrás: Békés vármegyei rendőrség



– Április 22-én délután kaptunk bejelentést a 41 éves békéscsabai nő eltűnéséről – elevenítette fel a történteket Andirkó Cintia rendőr főhadnagy, nyomozó, a Békéscsabai Rendőrkapitányság körözési előadója. – Azonnal elkezdtük gyűjteni az információkat, hogy rájöjjünk, hol lehet, és azt is megnéztük, hol a telefonja. Félő volt, hogy elhagyta a készüléket, ennek ellenére folyamatosan figyeltem, milyen helymeghatározást ad a mobil.

Megtalált nő: a rendőrök folyamatosan járták a várost

Közben a Közrendvédelmi Osztály közterületi szolgálatot ellátó rendőrei járták a várost, kapcsolatban voltak a körözési előadóval, mindenhol keresték a nőt, ahol csak lehetett. Bejárták azt a városrészt is, amelyet a telefon jelzéseinek segítségével be lehetett határolni. Ez is egy viszonylag nagy terület volt, de szerencsére Csicsely-Condrut Jennifer rendőr őrmester, járőrvezető és Gaál Zsolt rendőr főtörzsőrmester, járőrparancsnok másnap, de még időben rátaláltak a nőre.

Andirkó Cintia folyamatosan figyelte, milyen helymeghatározást ad a nő mobilja.

Erdős területen bukkantak rá, minden bokor alá benéztek

– Egy erdős területen bukkantunk rá, ahol csatorna is van. Mindent átnéztünk, szó szerint még a bokrok alá is benéztünk. Magas volt a fű, a nő nem is látszott. Először csak a kerékpárjára figyeltünk fel egy fa alatt, majd amikor közelebb mentünk, akkor láttuk meg. A fűben feküdt a bicikli mellett – mondták el a segítők.

Hívják a Lelki Elsősegély Szolgálatot

A nő azért ment el otthonról, mert véget akart vetni az életének. Sürgősen orvosi segítségre volt szüksége, azonnal mentőt hívtak hozzá. Csicsely-Condrut Jennifer őrmester Police Medic képzést végzett elsősegélynyújtó. A magatehetetlen, kommunikálni képtelen nőt stabil oldalfekvésbe helyezte, vizsgálta az életjelenségeit, beszélt hozzá. Társa közben visszament a bekötőúthoz, hogy a mentőknek utat tudjon mutatni. Nagyon bíznak abban, hogy az édesanya mielőbb felépül.