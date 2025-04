Mi lesz itt húsvétkor? Már most sokan vezettek részegen

Személyautót vezetett az a férfi, akit pénteken 20 óra 30 perc körül állítottak meg a rendőrök Csabaszabadi belterületén. Az első, majd a további mérések is azt mutatták, hogy alkoholt ivott vezetés előtt, ezért elvették a vezetői engedélyét és büntetőfeljelentést tettek ellene. A gyanú szerint szintén ittasan ült autóba az a férfi, akit másnap Szarvason igazoltattak a rendőrök. A szonda nála is pozitív értéket jelzett, ráadásul vezetői engedélye sem volt, mert kigyűltek a büntetőpontjai, az utánképzést pedig nem végezte el. A büntetőeljárás mellett szabálysértési eljárás is indult ittas vezetés miatt ellene, így őrizetbe vették és három napon belül bíróság elé állíthatják.

Sajnos még mindig jelen van az ittas vezetés Békésben. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Ugyanezen a napon, Szeghalmon egy személygépkocsit vezető férfi tolatás közben nekiütközött egy másik autónak. Személyi sérülés nem történt, de anyagi kár keletkezett. A gyanú szerint a férfi ittas volt, így ellene is eljárás indul – tájékoztatott a rendőrség.

Ittas vezetés: balesetet okozott a férfi

Balesetet okozott az a férfi is, akivel szemben vasárnap intézkedtek a rendőrök. Ő Hunyán ült autóba ittasan, egy kanyarban pedig letért az útról és villanyoszlopnak ütközött. Nem sérült meg, de jelentős anyagi kárt okozott. A szarvasi rendőrök elvették a vezető engedélyét és feljelentették. Ugyanezen a napon, Orosházán is jelzett a szonda egy személyautót vezető férfinál, aki a kocsija után utánfutót is kapcsolt. Az ő esetében is a helyszíni és a további mérések is megerősítették az ittas vezetés gyanúját. A vezetői engedélyét elvették és büntetőeljárást indítottak ellene.