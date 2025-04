Családi vita, bántalmazás, kocsmai viták, pofon, nem unatkoztak Békés vármegye rendőrei

Kaszaperen, április 17-én 20 óra körül egy család tagjai vendégségben voltak egyik ismerősüknél, mikor vita alakult ki a felek között. A család ekkor hazament, de látva a kiérkező rendőröket egyikük visszatér a helyszínre. A házigazda mikor meglátta a férfit hangosan ordibálni, szitkozódni kezdett. A rendőrök előállították a rendőrkapitányságra és eljárást indítottak ellene.

Másnap, április 18-án, 19 óra 15 perc körül Sarkadon az egyik italozóban keveredett szóváltásba egymással két vendég. A vita során kölcsönösen bántalmazták is egymást, így mindkét fél ellen eljárás indult. Hasonló eset történt április 19-én 22 óra 15 perc körül Medgyesegyházán is. Az egyik kocsmában egy testvérpár szóváltásba keveredett egy család három tagjával. A szópárbaj itt is tettlegességig fajult, de sérülése senkinek sem keletkezett. A Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság mind az öt férfi ellen büntetőeljárást indított.

Nem sokkal később 22 óra 45 perc körül Nagybánhegyesen egy nő megjelent volt párja házánál és hangosan kiabálni kezdett, szidalmazta a férfi és a jelenlegi élettársát. A férfi ennek hatására kiment az utcára és tenyérrel pofon ütötte a nőt. Mindkettejük ellen eljárás indult a Mezőkovácsházi Rendőrkapitányságon.