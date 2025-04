Véres véget ért a Valentin nap, elmaradt a felkínált szex

Élettársa futtatta a szarvasi prostituáltat

Részletesen beszámolt arról is, hogy ő miként emlékszik vissza a 2023-as Valentin napra. Felkeltek az élettársával, aki állítása szerint rendszeresen verte és fenyegette, nem csak dolgoztatta, és hogy abból a pénzből éltek, amit ő prostituáltként megkeresett, abból vásárolt az élettársa drogot is. A történtek előtt is fogyasztott kábítószert, illetve azt mondta, gyógyszert szintén vett be. Utána ment a buszpályaudvarra, ahol az élettársa – aki a barátaival volt ott – kinézett neki egy férfit.

Egy óra szexuális szolgáltatás 40 ezer forint lett volna

Odament a férfihoz, szexuális szolgáltatást kínált számára, amit a férfi elfogadott. Kérdés, hogy immár akkor is említette-e nő, hogy mindez 40 ezer forint lesz, a nő erről másként nyilatkozott korábban és most, a Gyulai Törvényszéken. Mindenesetre ismerősök révén eljutottak a házhoz, ahol a nő állítása szerint úgy fogadta a vendégét, mint egy barátot, kávéval és vízzel kínálta. Aztán a férfi közölte, hogy ő nem ad 40 ezer forintot, ekkor a nő mondta, hogy akkor távozzon. Felmerült, hogy a férfinak van egy ismerőse, aki tartozik neki, és hogy így majd hozzájut a nő a pénzhez, ezt viszont a nő nem fogadta el.

A vádlott fogadta a rendőröket a kapuban

A nő állítása szerint ezt követően a férfi elkapta a torkát, meg akarta erőszakolni, azt mondta, hogy ingyen is az övé lesz. Dulakodni kezdtek, a nő pedig magához vett egy kést, amivel megszúrta több alkalommal. Hangsúlyozta, hogy nem akarta bántani, csak meg akarta védeni magát a korábbi tapasztalatok alapján. Ekkor érkezett meg a prostituált élettársa és annak barátai. A vendéget elküldték, elkezdtek összetakarítani. A nő azt mondta, hogy sokkos állapotba került, egyébként a helyszínre érkező rendőröket ő fogadta a kapuban. Innen került rács mögé.