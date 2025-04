Felelőtlenség Tegnap, 13:14

Nem is gondolná, de emiatt is simán börtönbe kerülhet!

Bűncselekményt követhetünk el akkor is, ha nem mi vezetjük járművünket, de benne ülünk. Ha pedig baleset történik, akár nyolc év börtönt is kaphatunk. Több Békés vármegyei esetet is bemutatunk ennek kapcsán.

Baleset forrása lehet, ha valaki a vezetést átengedi ittas vagy bódult állapotban lévő, illetve a vezetésre egyéb okból alkalmatlan embernek. Emellett bűncselekményt követ el, és ez egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Ha baleset történik a volánt átengedése miatt, még súlyosabb a büntetés. Fotó: Illusztráció: Shutterstock Akár nyolc év szabadságvesztést is kiszabhatnak Szombati Andrea, a Békés vármegyei rendőrség sajtószóvivője elmondta, ha baleset történik, a büntetés súlyosabb. Más a járművezetés tiltott átengedése büntetési tétele, ha a bűncselekmény maradandó fogyatékosságot, súlyos egészségromlást, halált, tömegszerencsétlenséget okoz. Akár nyolc év börtönt is kaphat, aki, aki átengedte a vezetést. Emellett az ittasan, bódultan, jogosítvány nélkül vezető ellen is eljárás indul. Ha valaki ittas, ne üljünk be mellé utasnak! Szombati Andrea kitért arra, amikor valakiről tudjuk, hogy ittas, bódult állapotban van, nincs jogosítványa, akkor ne üljünk be mellé utasnak, mert veszélybe sodorjuk magunkat, főként, ha baleset történik. Ha az illetőt nem sikerül lebeszélni arról, hogy elinduljon, a 112-es segélyhívón értesíteni kell a rendőrséget. Ittasan tanított vezetni egy férfi egy ittas nőt, baleset lett belőle A férfi és a nő a férfi egyik szarvasi ismerősénél ismerkedett meg, majd taxival a férfi csabacsűdi otthonába mentek, ahol beszélgetni és italozni kezdtek. Ekkor kiderült, hogy a nőnek nincs jogosítványa, de nagyon szeretne megtanulni vezetni, mire a férfi felajánlotta neki, hogy majd ő megtanítja. A férfi és a nő az esti óráktól kezdődően hajnali 3 óráig együtt italozott, így a férfi tudta, hogy a nő ittas állapotban van. Aztán hajnali 3 óra körül mindketten beültek a férfi autójába: a nő a sofőr-, míg a férfi mellé, az anyósülésre. Annak ellenére, hogy ekkor már mindketten ittasak voltak, az autóval elindultak Csabacsűdön belül. A jogosítvánnyal nem rendelkező és ittas nő 30 perc kocsikázás után a Táncsics Mihály utcában árokba hajtott. A férfi ekkor telefonon segítséget hívott, majd az autómentés után úgy, hogy a nő vezetett, hazamentek a férfihoz. Az apa ivott, ezért átadta fiának a volánt, akinek viszont nem volt jogsija Kétegyházán állították le egy autót a rendőrök. A 19 éves fiatalember mellett ott ült a kocsiban az édesapja is. Neki van jogosítványa, a fiának viszont nincs. Az apa alkoholt ivott, ezért nem akart vezetni, inkább megkérte rá a gyermekét, így azonban mindketten őrizetbe kerültek. A fiú engedély nélküli vezetés, az apa járművezetés tiltott átengedése miatt.

Tudta, hogy barátjának nincs vezetői engedélye, mégis átadta neki motorját Orosházán elesett egy motoros. A tizenéves fiúnak nem volt vezetői engedélye, ezt tudta is a barátja, mégis megengedte neki, hogy kipróbálja a segédmotorját. A baleset után bejelentették, hogy valaki rátámadt a fiúra, ezért vesztette el az egyensúlyát. Miután kiderült, hogy ez nem igaz, hanem saját hibájából borult el, a rendőrség mindkét fiatalt szabálysértési őrizetbe vette. Egyiküknek járművezetés tiltott átengedése, társának engedély nélküli vezetés miatt kellett felelnie. Megengedte kilencéves fiának, hogy vezesse a traktort Egy 55 éves, orosházi férfi megengedte 9 éves kisfiának, hogy traktort vezessen. Közlekedés közben a kisfiú kezelte a kormányt és a gázpedált, a kuplungot és a fékpedált pedig az apja működtette, mert azokat a gyermek testmagassága miatt nem tudta. Nem sokkal később az utcán járőröző rendőrök észrevették, hogy egy gyermek ül a volán mögött, ezért intézkedtek.

