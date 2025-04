Megszámolni alig lehet, hány szabályt szegett meg a sofőr – ilyet a rendőrök is ritkán látnak

Egy férfi tett telefonon bejelentést a rendőrségre 2024. július 25-én 1 óra körül a balesetről, arról, hogy Békéscsabán, a Dobozi úton egy autó letért az útról, kidöntött egy jelzőtáblát, majd árokba hajtott. A bejelentő látta, hogy a kocsiból kiszállt és elgyalogolt egy férfi. Személyleírást is adott róla, így a kiérkező rendőrök a közelben feltartóztatták és igazoltatták azt a 37 éves sarkadi férfit, aki a gyanú szerint az autót vezette.

Megszámolni is alig lehet, hány szabályt szegett meg a Békéscsabán, a Dobozi úton balesetező sarkadi férfi. Fotó: police.hu

Rengeteg szabályt megszegett a Dobozi úton balesetező sofőr

A sofőr a balesetben nem sérült meg, de szemmel láthatóan bódult volt. A kórházban mintát vettek tőle, de már a gyorsteszt is kábítószer-fogyasztást jelzett nála. A szakértő később megállapította, hogy a drog mellett nyugtató is volt a szervezetében, ezek együttese pedig jelentősen csökkentette a gépjárművezetői képességeit. A férfinak ráadásul jogosítványa sem volt, korábbi szabálysértései miatt a Békéscsabai Rendőrkapitányság és a Sarkadi Rendőrkapitányság is eltiltotta a járművezetéstől. Emellett az autón nem volt érvényes műszaki vizsga, a férfi elmondása szerint a kocsit napokkal korábban vette, de még nem íratta át a nevére.

A rendőrség eljárást indított ellene

A rendőrség

kábítószer birtoklása,

járművezetés bódult állapotban,

járművezetés az eltiltás hatálya alatt,

új pszichoaktív anyaggal visszaélés

és engedély nélküli vezetés

miatt indított ellene eljárást.

A büntetőeljárások közül több vonatkozásában a rendőrök a napokban fejezték be a vizsgálatot, az iratokat vádemelési javaslattal megküldték az ügyészségnek – ismertették a rendőrségen.