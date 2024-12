A Békés Vármegyei Főügyészségen elmondták, hogy a nők bejelentett munkaviszonnyal nem rendelkeznek, prostitúcióból származik a jövedelmük. A húszéves három éve regisztrált egy internetes oldalon, amely szexuális szolgáltatások hirdetésére ad lehetőséget. A szexhirdetésre tavaly szeptember 3-án jelentkezett egy gyulai férfi, aki megegyezett a nővel, hogy annak újkígyósi lakóhelyén 30 ezer forint/óra díjazás ellenében szexuális szolgáltatást kap.

Szexuális szolgáltatással kecsegtettek, de csak a pénzt vitték a nők

Forrás: shutterstock

Az egyik prostituált várandósan nyújtott volna szexuális szolgáltatást

A férfi a késő esti órákban meg is érkezett a lakcímre, ahol a nő a 24 éves, öthónapos várandós testvérével együtt fogadta. A két nő korábban kitalálta, hogy tévedésbe ejti a sértettet, megszerzi pénzét. Miután a férfi a 30 ezret egyiküknek átadta, a két nő azzal kecsegtette, hogy 150 ezerért mindkettőjükkel hosszabban együtt lehet. A kuncsaft elfogadta a feltételeket, így együtt elmentek egy bankautomatához. Amíg a férfi felvette a készpénzt, magára hagyta autójában a két nőt, akik átkutatták a járművet és megtalálták a férfi 200 ezer forint értékű mobiltelefonját. Magukhoz vették, majd miután visszamentek a házba, átvették a sértettől a fennmaradó pénzt. A prostituáltak végül különböző ürügyekre hivatkozva nem teljesítették a megígért szexuális cselekményt, sőt, a 150 ezer forintot sem adták vissza. A férfi a történtek után egyenesen a rendőrségre ment, ahol feljelentést tett. A nyomozás során a nők a telefont átadták a nyomozó hatóságnak; ám a csalással okozott 150 ezer forint nem térült meg.

Pórul járt egy szabadkígyósi kuncsaft is

A Békés Vármegyei Főügyészségen elmondták, hasonlóan pórul járt egy szabadkígyósi férfi is, aki tavaly október 24-én jelentkezett a húszéves nő szexhirdetésére. Telefonon történt megbeszélés alapján megjelent aznap este egy békéscsabai, Jókai utcai lakásnál. A férfi épp a 20 ezer forintot adta át a nőnek, amikor megjelent 29 éves testvére is, aki további anyagi juttatás fejében felkínálkozott a férfinak. A férfi közölte, hogy az autójában van a pénze, ezért együtt lementek a parkolóba, ahol a közös együttlét érdekében a férfi további 60 ezer forintot és egy 30 ezer forint értékű aranyláncot adott át a prostituáltaknak. A szexuális szolgáltatás ez esetben is elmaradt. Miután a nők a pénzt és a nyakláncot megszerezték, beszaladtak a lépcsőházba, a bejárati kapu bezáródott mögöttük, a sértett nem tudta kinyitni. A férfi értesítette a rendőrséget, akik a lakásban megtalálták a a 20 ezer forintos bankjegyeket és a nyakláncot is, így az okozott kár megtérült.