A nő február 16-án Esztergomban, a Puskás Tivadar utcában autóval közlekedett, amikor a rendőrök ellenőrizték, és a közlekedési szabályok megsértése miatt 20 ezer forintos helyszíni bírságot szabtak ki vele szemben, valamint 3 közlekedési előéleti pontot is bejegyeztek. Ugyanakkor a nő más nevét és adatait adta meg – egy ismerőséét –, valamint a közokiratnak minősülő nyomtatványt is az ismerőse nevében írta alá, ezért úgy került be a nyilvántartásba eset, hogy a szabálysértést az ismerőse követte el, az előéleti pontokat is az ő terhére rögzítették.

Más nevét és adatait, egy ismerőséét adta meg, amikor megbüntették a rendőrök.

Kétszer Esztergomban, kétszer Békéscsabán más nevét és adatait adta meg

Néhány nap múlva, február 22-én megismétlődött a szituáció: ekkor Esztergomban, a Kesztölci úton igazoltatták és büntették meg a rendőrök 13 ezer forintra és 3 közlekedési előéleti pontra. A nő ekkor is ugyanannak az ismerősének a nevét és adatait diktálta be. Március 4-én immár Békéscsabán,

délelőtt a Jókai utcában,

délután a Szarvasi úton

állították meg a rendőrök, mindkétszer 13-13 ezer forint helyszíni bírságot szabtak ki vele szemben. A nő most is annak az ismerősének a nevét és adatait használta fel, akinek nevével és adataival korábban is visszaélt.

Akár végrehajtandó börtönbüntetést is kaphat a nő

A 39 éves orosházi-szentesi nővel szemben a Békéscsabai Járási Ügyészségen folytatólagosan elkövetett szabálysértésre vonatkozó hamis vád vétsége, valamint négyrendbeli közokirat-hamisítás bűntette miatt emeltek vádat. A vádhatóság a vádiratában végrehajtandó börtönbüntetés és közügyektől eltiltás mellékbüntetés kiszabását indítványozta – ismertették a Békés Vármegyei Főügyészség közleményében.