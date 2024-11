Lángra kapott egy család ház terasza, és az ott tárolt tűzifa is kedden 20 óra 15 perc körül Sarkadkeresztúron. A helyzet annyira nehézzé volt, hogy a bentragadt nőt a rendőrök hozták ki az égő házból. A tetőszerkezet és annak lambériaborítása is égett, emiatt pedig az egész lakás füsttel telt meg. A riasztás után Mondrucz Tamás rendőr főtörzsőrmester, körzeti megbízott és Petri András rendőr őrmester ért ki elsőként a helyszínre.

Rendőrök hozták ki az égő házból

Azt látták, hogy egy férfi a kerti locsolóra szerelt slaggal oltja a tüzet és hatalmas a füst odabent. A férfi elmondta, hogy az édesanyja még bent van a házban, de ő nem tudott bejutni hozzá, és nő sem tud kijönni. A két rendőr az ablakon keresztül bejutott a halószobába, ahol megtalálták a 60 éves nőt, akinek erősen vérzett homloka, mint elmondta azért, mert a nagy füstben nem találta az ajtót, és nekiment az ajtófélfának.

Segítettek több dologban is

Az ablakon keresztül kihozták az asszonyt, majd áramtalanították az épületet és a gázfőcsapot is elzárták. A katasztrófavédelem megérkezéséig a tűz oltásában is segédkeztek. Az asszony és a fia is füstmérgezést és kisebb égési sérüléseket szenvedett, ezért őket a mentők kórházba szállították.