A tea egy olyan ital, amit gyermekek és felnőttek is fogyaszthatnak, társaságban és akár egyedül is jól esik, ugyanígy a Békés vármegyei rendőrség Police Tea-m projektjének elemei is több fronton hasznosíthatók.

A Police Tea-m projekt keretében előadásokat tartottak Békéscsabán Fotó: Békés vármegyei rendőrség/Facebook

A Police Tea-m keretében A bántalmazás arcai is terítéken

A bűnmegelőzési témájú programsorozat fiataloknak, az őket nevelő, segítő szülőknek, pedagógusoknak is kínál ismereteket, megoldásokat. A csapatmunka, az együttműködés és az egyéni felelősségvállalás is nagyon fontos elemei annak a segítő tevékenységnek, amelyre akkor van szükség, amikor egy bántalmazott gyermek helyzetén kell javítani.

A Békés vármegyei rendőrség felkérésére szerdán immáron második alkalommal tartott „A bántalmazás arcai” címmel akkreditált továbbképzést a szegedi Bűnmegelőzési és Oktatási Szolgáltató Központ Egyesület Békéscsabán, a rendőrség székházában.

A pedagógusok, rendőrök is tovább mélyítették ismereteiket

A résztvevő pedagógusok, rendőrök, fiatalokkal foglalkozó szakemberek még tovább mélyítették a gyermekbántalmazás terén ismereteiket.

Előadásokat hallgattak arról, hogyan lehet felismerni az ilyen helyzeteket, megbeszélték, mit kell, és mit lehet tenni. A gyermekek viselkedésében milyen jelekre kell figyelniük, hogyan segítsenek a konfliktusok rendezésében, és milyen visszajelzésekkel tudják segíteni a velük kapcsolatba kerülő gyermekeket, fiatalokat,

A rendőrök állami gondoskodásban élő fiatalokat látogattak meg

A Belügyminisztérium Nemzeti Bűnmegelőzési Tanácsának támogatásával megvalósult Police Tea-m projekt nemcsak a felnőttek képzéséről szól, hanem a fiatalokkal való közvetlen kapcsolatra is épít. A rendőrök az elmúlt hónapokban lakásotthonokban, tanodákban látogattak meg állami gondoskodásban élő fiatalokat.

A koruknak megfelelő formában, akár játékosan beszéltek nekik arról, milyen helyzetben kitől, hogyan kérhetnek segítséget. Emellett a program keretében megújult a rendőrség békéscsabai, Munkácsy utcai bűnmegelőzési irodája.

Az immár KiberLAK – KibírLAK néven működő közösségi tér számos programnak és szakmai fórumnak ad majd otthont. A gyermekek, fiatalok és felnőttek fogadására is felkészített irodában minden rendelkezésre áll, amit a bűnmegelőzési témák feldolgozása során szemléltetésre, csoportmunkára lehet használni.