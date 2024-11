Aki ezzel a kvaddal ment Békésben, a gyanú szerint nemcsak szeszes italt ivott, hanem kábítószert is fogyaszthatott.

Átment a szemközti sávba, ott ütközött össze egy autóval. Forrás: Békés vármegyei rendőrség/Facebook

– Gyakran mennek el az elsőbbségadás kötelező és az állj, elsőbbségadás kötelező – közismert nevén stoptáblák – mellett úgy, hogy nem néznek alaposan körül, nem állnak meg ott, ahol kellene – ecsetelte Szombati Andrea. – Pedig ha ezt megtennék, lenne idejük rendesen felmérni a közeledő járművek sebességét, távolságát és nem mennének ki eléjük, nem ütköznének nekik. A kanyarodók nem engedik el a szemből érkező, egyenesen haladót, az alárendelt úton közlekedők úgy keresztezik a kiemelt utat, hogy nem engedik el az ott érkezőket.

Dolgoznak azon, hogy a szabálytalankodókat kiszűrjék a forgalomból

A gyorshajtás a második legnagyobb veszélyforrás, csak Békésben közel száz személyi sérüléssel járó baleset történt az eltúlzott sebesség miatt. A harmadik legfőbb baleseti ok pedig a kanyarodási szabályok megszegése. – Minden nap következetesen dolgozunk azon, hogy a szabálytalankodókat kiszűrjük a forgalomból – hangsúlyozta a Békés vármegyei rendőrség szóvivője. – Nekünk fontos, hogy minél kevesebben legyenek, akik nemcsak saját életüket, testi épségüket teszik kockára, hanem másokat is veszélyeztetnek. Jó lenne, ha ez nemcsak nekünk rendőröknek lenne fontos, ezért az ellenőrzések mellett baleset-megelőzési rendezvényeken, előadásokon és a közösségi oldalunkon is rendre elmondjuk, bemutatjuk, milyen súlyos következménye lehet annak, ha valaki nem tartja be a szabályokat.

Mi lenne, ha mindenki hozzá hasonlóan közlekedne?

Szombati Andrea beszámolt arról, hogy a minap egy drónos ellenőrzésen például arról készítettek felvételt a kollégái, hogy egy személyautó jobb első ülésén bekötve utazó felnőtt egy gyermeket tart az ölében. A gyermek egy kisebb erejű ütközésnél is kieshetett volna a járműből. Van videójuk olyan autósról is, akinek nem volt bekötve a biztonsági öve, és amikor egy többsávos, forgalmas helyen megállt a pirosnál, rögtön a kezébe vette, és elkezdte nyomkodni a telefonját. Nyilvánvalóan nem csak azt figyelte, mi történik a kereszteződésben, nem csak a vezetésre figyelt, de minden bizonnyal közlekedő partnereitől elvárja, hogy ők figyeljenek rá is, és neki ne okozzanak sérülést, kárt. Érthetetlen, hogy ő miért nem tesz meg ugyanennyit magáért, másokért? Nem gondolja át, mi lenne, ha mindenki hozzá hasonlóan közlekedne?