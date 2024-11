A ködben vezetés alapfeltétele is, hogy ne vegyük félvállról a ködöt, és tegyünk úgy, mintha a körülmények ideálisak lennének. Tehát fokozott figyelemmel kell vezetni, felkészülve arra, hogy a köd nem homogén – írja kreszvaltozas.hu. –Tehát, ha a körülményekhez képest jó is a látótávolság, akár maradhat a normál utazótempó, de akkor is cselekvésre készen figyelni kell, mert belefuthat a kocsi sűrűbb ködfoltokba, például völgy alján, erdős-ligetes terület mellett.

A ködben vezetés jóval nagyobb figyelmet igényel! Forrás: shutterstock

Nem kell azonnal felére, negyedére csökkenteni a sebességet

Ne reagáljuk ugyanakkor túl a ködöt. Tehát amint felkapcsolódik a fejben a „KÖD” hívószó, nem kell azonnal felére, negyedére csökkenteni a sebességet, és felkapcsolni minden lámpát az autón, amit találunk.

– A köd milyenségének megfelelő legyen a válaszunk, úgy a sebesség megválasztásakor, mint a világítóeszközök alkalmazásakor – mondták a szakemberek. – A döntést a látótávolság függvényében kell meghoznunk. Ha alig látni az előttünk normál követési távolság körülbelül háromszoros távolságában haladót, akkor biztos kell a hátsó ködlámpa, ha túl „hirtelen” bukkannak fel a szemből jövők, akkor a láthatóságért az elsőket is érdemes felcsavarni.

Ne bízzuk a lámpaautomatikára a tompított fény kapcsolását

Az autó indításakor automatikusan felkapcsolódó nappali fénnyel szerelt kocsiknál ne bízzuk a lámpaautomatikára a tompított fény kapcsolását. Ilyen kocsit vezetve a „KÖD” hívószó felvillanásakor kapcsoljuk be a tompított fényt, hogy a hátsó helyzetjelzőket aktiváljuk. Első-hátsó világítás nélkül ne vezessünk enyhe ködben sem!

Annyira ne bízzunk a reflexeinkben, vagy az autó vezetéstámogató rendszereiben, hogy ködben kis követési távolsággal haladjunk az előttünk menő után. Indokolt a nagyobb követési távolság tartása lakott területen kívül, pont a fent említett jelenség, tehát a köd inhomogenitása miatt.

Ne nyaraljunk a belső sávban!

Többsávos, gyér forgalmú útszakaszokon, elsősorban lakott területen kívül köd-üzemmódban, tehát lelassítva, ne „nyaraljunk” a belső sávban. Ilyen helyzetben különösen fontos a „jobbra tarts” szabály betartása, ha üres a külső sáv, illetve, ha hasonló sebességgel halad. Jöhet hátulról vagy a gyakorlottsága vagy a vakmerősége miatt, vagy az aktív sebesség-sávtartó-távolságtartó automatikában való bizalma miatt gyorsabb autós, aki nem feltétlenül számít egy hozzá képest jelentősen lassúbb autó felbukkanására maga előtt (mikor üres, illetve alig használt a külső sáv).