Az anyuka a kisebbik gyermekét babakocsiban tolta, a nagyobbik fiúcska pedig pótkerekes biciklijén mellette halad a zebrán. A kék autó vezetője megállás nélkül húzott át előttük úgy, hogy már a kerékpárúton közlekedő biciklisnek sem adta meg az elsőbbséget. Az anyuka, mikor látta a veszélyes helyzetet megtorpant és hátrébb is ugrott egy kicsit, talán ennek köszönhető, hogy nem sérültek meg, bár kis híján elgázolta őket az autós.

A térfigyelő kamera felvételén jól látszik, hogy kis híján elgázolta az autós a két gyermeket és anyukájukat. Forrás: police.hu

Kis híján elgázolta a gyerekeket és az anyukát

A jármű vezetője nem állt meg, azonnal továbbhajtott. Az anyuka segítséget kért a rendőröktől, akik alig egy órán belül megtalálták az autót vezető 61 éves nőt, aki azzal védekezett, hogy nem látta a gyalogosokat. A békéscsabai rendőrök szabálysértési eljárást indítottak ellene.

Ne közelítsék nagy sebességgel a zebrát

Persze tudjuk! Akik közlekedik, autót vezet, néha a legjobb szándék ellenére is hibázik – írta Facebook-oldalán a Békés vármegyei rendőrség. – A gyalogos-átkelőhelyet, pláne ahol nagy az átmenő forgalom, nem lehet soha nagy sebességgel megközelíteni a gépjárművel. Mindig figyelmesen meg kell nézni, hogy gyalogos, vagy kerékpáros át akar-e menni előttünk! Ha szükséges ne csak lassítsunk, hanem álljunk is meg az átkelő előtt! A járművezetés, a közlekedés veszélyes üzem, ahol nem csupán a magunk, hanem mások testi épségére is vigyáznunk kell. Ezért kérjük, hogy fáradtan, betegen, vagy a vezetést hátrányosan befolyásoló szerek hatása alatt senki induljon útnak!