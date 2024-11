Sarkadon, a Dohány utcában talált is olyat, aminek nyitva volt az ajtaja és a tulajdonosa az indítókulcsot is benne hagyta. A 35 éves sarkadi férfi elvitte az autót és Törökszentmiklóst is megjárta vele, de mire visszaért a rendőrök már körözték a járművet és Vésztőn 12 óra 45 perc körül ellenőrzés alá is vonták. Kiderült, hogy a férfi a vezetéstől is el volt tiltva, mert korábban engedély nélkül ült volán mögé. Jármű önkényes elvétele bűntett és járművezetés az eltiltás hatálya alatt vétség elkövetésének gyanúja miatt indult ellene eljárás és a rendőrök őrizetbe vették.

Fotó: Shutterstock