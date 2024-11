A Tolerancia az éveknek című baleset-megelőzési témájú rendezvény hosszú múltra tekint vissza, de a célja minden évben ugyanaz: felfrissíteni az idősek KRESZ-tudását, gyarapítani a közlekedéssel kapcsolatos ismereteiket. A Békés Vármegyei Balesetmegelőzési Bizottság idén a Szeghalmi Rendőrkapitánysággal karöltve a Füzesgyarmati Közösségi Központba várta a szépkorúakat - írja a police.hu.

A program első részében Benkő Mihály közlekedési szakember és Pardi Ildikó rendőr alezredes, a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság baleset-megelőzési csoportvezetője tartott előadást. Hangsúlyozták, nagyon fontos, hogy az idősebb korosztály képviselői is lássák a közlekedés veszélyeit, és tegyenek meg mindent a saját biztonságukért, a balesetek megelőzése érdekében. Kérték, hogy a hallottakat adják át a környezetükben élőknek, segítsék családtagjaikat, szomszédjaikat, ismerőseiket abban, hogy ők is felfrissítsék KRESZ-tudásukat, közlekedési ismereteiket. Az idősek amellett, hogy tájékoztatást kaptak a legfőbb baleseti okokról, azok megelőzési lehetőségeiről, a közlekedési szabályokról, egy kvízjátékkal is tesztelhették tudásukat. Volt KRESZ szerencsekerék, és vetélkedő is, ahol kiderült, hogy ki mennyire ismeri párja közlekedési szokásait. A játék végén minden résztvevő láthatóságot segítő eszközöket kapott ajándékba, cserébe pedig a szakemberek annyit kértek, hogy használják azokat, hiszen…

…mindenkit hazavárnak!