A Békés Vármegyei Főügyészség szerint az internetes csalásért a közérdekű munkát az elítélt hetente legalább egy napon – a heti pihenőnapon vagy a szabadidejében –, díjazás nélkül végzi. A közérdekű munkára ítélt köteles a számára meghatározott munkát elvégezni. Ha az elítélt a számára meghatározott munkát önhibájából nem végzi el, a közérdekű munkát vagy annak hátralévő részét szabadságvesztésre kell átváltoztatni.

Internetes csalás a vád. A békési illetőségű, de dobozi tartózkodási helyű férfi különböző internetes apróhirdetési felületeken, weboldalakon valótlan tartalmú hirdetéseket adott fel a bolti árnál jóval kedvezőbb áron. Fotó: Shutterstock

Különböző internetes csalásokat követett el

A vádbeli időszakban a férfi munkahellyel és jövedelemmel nem rendelkezett, ezért elhatározta, hogy bűncselekmények elkövetése révén rendszeres haszonra fog szert tenni, saját maga és családja megélhetését ebből fogja biztosítani. 2023 februárjától kezdődően különböző internetes apróhirdetési felületeken, weboldalakon valótlan tartalmú hirdetéseket adott fel, amelyekben különböző számítógépes tartozékokat, alkatrészeket és telefonokat kínált eladásra a bolti árnál jóval kedvezőbb áron úgy, hogy valójában nem is rendelkezett a hirdetésekben árult termékekkel. A terheltnek nem állt szándékában a megrendelt termékeket megküldeni és a részére vételárként előre átutalt pénzt visszafizetni a vevőknek, célja a vételárak jogosulatlan megszerzése, rendszeres haszon elérése volt. A férfi az általa elkövetett bűncselekmények révén 8 sértettet csapott be országszerte, részükre összesen 276.500 forint kárt okozott. A terhelt által okozott kár nem térült meg. A járási ügyészség vádiratában indítvány tett arra is, hogy a bíróság kötelezze a férfit a polgári jogi igényt érvényesítő sértettek részére okozott kár megtérítésére, illetőleg arra is, hogy a többi sértett részére okozott, összesen 152 ezer forint összegű kár erejéig vagyonelkobzást rendeljen el a terhelttel szemben.