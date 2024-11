Mint a police.hu oldalon a halálos késeléssel kapcsolatban olvasható, a rendelkezésre álló adatok szerint szombaton 18 óra 50 perc körül Budapest II. kerületében egy 18 éves férfi késsel több alkalommal megszúrta volt barátnőjének 51 éves édesanyját. A mentőszolgálat munkatársai megpróbálták újraéleszteni a nőt, de az életét már nem tudták megmenteni. A helyszínről a férfi elmenekült, ám a BRFK nyomozói azonosították, majd hajtóvadászatot indítottak ellene.

A halálos késelés, Révész Zsuzsa meggyilkolása megrázta a közvéleményt. Forrás: Facebook/RTL Klub

Halálos késelés: Kisteleken fogták el

A kiadott körözés alapján a Kisteleki Rendőrkapitányság egyenruhásai november 3-án 4 óra körül a kisteleki buszpályaudvaron elfogták a fiatal férfit. Sz. Tamást a Budapesti Rendőrfőkapitányságra állították elő, ahol az Életvédelmi Osztály nyomozói emberölés bűntett gyanúja miatt hallgatták ki gyanúsítottként, valamint őrizetbe vétele mellett kezdeményezték a letartóztatását. A gyanúsított a vallomástételt megtagadta.

Úgy tudják, családja Békésben él

Mint a Metropol cikkében olvasható, a fiú az eset után elmenekült, és vélhetően vonatra pattant, ezért végül másnap, november 3-án a hajnali órákban fogták el őt Kisteleken, információink szerint a helyi buszpályaudvar környékén lézengett. Nem kizárt, hogy innen még tovább akart indulni, ugyanis úgy tudjuk, hogy a fiatal Békésben élt. Most azonban elfogták, elszámoltatása jelenleg is folyik.

Már nem lehetett segíteni a nőn

A döbbenetes gyilkosságról a Metropol is beszámolt. Szombaton ugyanis valóságos hajtóvadászat folyt egy 18 éves fiatal férfi, Sz. Tamás után, miután felmerült a szörnyű gyanú, hogy a fiú brutálisan végzett volt barátnője édesanyjával. A rendőröket szombat késő délután riasztották egy II. kerületi társasházhoz, miután az ott élő 51 éves asszonyra rátámadt a lánya expasija. Bár a nőn a kiérkező mentősök megpróbáltak segíteni, már nem lehetett megmenteni, és a helyszínen meghalt.

Köztiszteletben álló családanya az áldozat

A lap írt arról, hogy az 51 éves családanya kommunikációs szakemberként dolgozott, korábban egy tévécsatorna kommunikációs igazgatója volt, legutóbb pedig egy budapesti egyetem stratégiai és PR vezetőjeként munkálkodott, szakmájában és magánéletében is köztisztelet övezte, Zsuzsannát százak gyászolják. Egyelőre pontosan nem tudni, hogy mi is történt azokban a tragikus percekben, az ügyben a rendőrség jelenleg is gőzerővel nyomoz. A helyiek sem tudják, hogy mi történhetett, a legtöbb házbeli azt mondta: nem is látták a fiatalt a ház körül – nemhogy a gyilkosság napján, de korábban sem.