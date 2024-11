Varga Attila István a szakmában is fekete öves, hiszen közlekedési rendőr, és szívügyének tekinti, hogy minél többen betartsák a szabályokat, használják a biztonsági övet. A trió további tagjai: Gábriel Gábor és Purecse Tamás zászlós. A gyulai Aki Shiro Dojo közösségben sportolnak.

Fekete öves, harcművész rendőrök Békésből: Varga Attila István (balra), Purecse Tamás és Gábriel Gábor Fotó: Békés vármegyei rendőrség/Facebook

Nem a támadáson, a védekezésen van a hangsúly

Más-más szakterületen szolgálnak, az alezredes a Békés vármegyei rendőrség forgalomellenőrző alosztályát vezeti, Gábriel zászlós a kétegyházi rendőrőrs járőrparancsnoka, Purecse Tamás pedig a Gyulai Határrendészeti Kirendeltség kutyavezetője. Beszéltek arról is, miért választották az aikidót.

– Ennél a harcművészeti ágnál nem a támadáson, a védekezésen van a hangsúly – ecsetelték. – Olyan önvédelmi fogásokat sajátítunk el, melyek nehezen tanulhatók, kitartással viszont fejlődhetünk.

Purecse Tamás felesége is csatlakozott férjéhez

Az aikidót leghamarabb Gábriel Gábor kezdte. Tizennégy évesen Kétegyházán – ahol akkor is élt és ma is szolgál – ment el az első dzsúdóedzésre. Onnan nyergelt át fiatal felnőttként az aikidóra. A 14-es számnak társainál is van jelentősége, mindketten 2014-ben kerestek a fiaiknak sportolási lehetőséget. A gyerekek azóta lemorzsolódtak, az apák maradtak.

– Nálunk a feleségem is csatlakozott – emelte ki Purecse Tamás. – Két fiunk van, ők már abbahagyták, mi viszont úgy érezzük, hogy egyrészt a hétköznapokba is beépíthető tudásra teszünk szert, másrészt ez a harcművészet a testet és a lelket is felfrissíti, a fizikai erőnlétet és a szellemet is táplálja.

A fekete öves rendőrök igyekeznek tovább fejlődni

Az edzőteremben időnként elhangzik a zászlósok szájából, hogy akkor most eldobjuk az alezredes urat, de mindez csak azért van, mert jó hangulatban telnek az alkalmak. Az aikido nem versenysport, nincs is versengés a felek között. Együtt igyekeznek fejlődni, és lesznek egyre jobbak.

Ezt bizonyítja, hogy mindhárman fekete övesek. Varga alezredes 2022 óta viseli, Purecse Tamás pedig idén már a második dan fokozatát szerezte meg. Pár hónapja követte őket Gábriel Gábor, most már neki is megvan az első dan fokozata, így a fekete öve.