Fogyasztok, szaporítok, ha kell, visszabontok és újrakezdem – a Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság zászlósa, Johonyák Éva sablonok, minták nélkül kézműveskedik. Úgy is fogalmazhatunk: csodákat alkot a rendőrnő.

Csodákat alkot a rendőrnő: Johonyák Éva mosolygós, nyitott természetű ember. Fotó: Rendőrség

Karácsony közeledtével mindenki azon tűnődik, mivel szerezzen örömöt a szeretteinek. Egyre többen gondolják úgy, hogy az egyedi, illetve a saját készítésű ajándékoknak nincs párja. Közéjük tartozik Johonyák Éva zászlós, a Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság referense is, aki tíz éve készít meglepetéseket – írta meg a Zsaru Magazin.

Nem vásárol mintákat, sablonokat, próbálja megvalósítani az elképzeléseit, családja és barátai kívánságait.

A rendőrnő próbára tette kreativitását

– Tíz éve, amikor a kisebbik gyermekemmel voltam otthon, felfigyeltem olyan videókra az interneten, amelyekben játékok, kedves figurák készítéséhez adtak útmutatót. Gondoltam, megpróbálom, hiszen a fiamnak nővére is van, tehát először anyaként tettem próbára a kreativitásomat, türelmemet.

Különböző technikákkal alkot, de a kedvence a horgolás. Figuráival nagy örömet szerez a megajándékozottaknak. Ahogy mondja: gyerekeknek horgol, kisebbeknek és nagyobbaknak, mert ugye vannak, akikben még felnőttként is ott rejtőzik a játékos, mindenre rácsodálkozó gyermek. A kisebbek legtöbbször mesefigurákat kérnek, volt, aki el is sírta magát örömében, mikor megkapta a kedvencét. Minden darab egyedi, és az elképzeléseknek semmi sem szab határt.

Csodákat alkot a rendőrnő

– Fogyasztok, szaporítok, ha kell, visszabontom és újrakezdem. Egy nagyobb gyermeknek például egy traktor volt a vágya, fotót is küldött, pontosan milyen gépet szeretne fonalból. Ha valami, hát ez kihívás volt – mesélte.

Karácsonyra sokan az ő keze munkájával lepnék meg szeretteiket, a zászlós igyekszik is mindenkinek örömöt szerezni. Ez nem egyszerű, hiszen háztartást vezet, a gyermekeinek és a férjének is szüksége van rá, a munkája pedig szintén egész embert kíván. Az elzárással is sújtható szabálysértésekben induló eljárások munkaidőn túli, esetenként éjszakai elfoglaltságot jelentenek, és minden ügyféllel meg kell találni a közös hangot. A referens azonban azt mondta, számára ez nem jelent gondot, és a bíróság előtt is határozottan, de emberségesen látja el a feladatát.