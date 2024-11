A rendőrök 20 perccel később a közeli utcában intézkedés alá vonták a bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható férfit, aki akkor már gyalogosan közlekedett. A kocsit is megtalálták és visszaadták a tulajdonosának. Kiderült, hogy a férfi azért tudta olyan könnyen elvinni az autót, mert a nő, aki megállt vele nem zárta le és a kulcsot is benne hagyta. A Szarvasi Rendőrkapitányság jármű önkényes elvétele bűntett gyanúja miatt indított büntetőeljárást az alkalmi sofőr ellen, akinek érvényes vezetői engedélye sem volt, így őrizetbe vétele mellett szabálysértési feljelentést is készült ellene.

Forrás: Illusztráció: Shutterstock