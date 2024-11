Gyerekjátékokat akart eladni egy budapesti nő egy népszerű, használt dolgok meghirdetésére szolgáló alkalmazásban. Jelentkezett is valaki, hogy megvenné a játékokat, a hirdető pedig kapott egy emailt, amelyben volt egy link. A szállítás lebonyolításához a banki adatait kérték, ő megadta, majd több mint egymillió forint tűnt el a számlájáról. Az összeg egy szolnoki férfinél landolt, ő a szerdai kihallgatásán elmondta, hogy ugyanebben az alkalmazásban korábban egy farmernadrágot hirdetett meg és hasonlóképpen járt, mint a nő. A számláján azonban nem volt pénz, így megkárosítani nem tudták.

Nem sokkal ezután látta magánál a nagy összeget, és azt is, hogy el is tűnt, de nem tulajdonított ennek jelentőséget, nem jelentette a történteket sem a bankjánál, sem a rendőrségen. A történetnek még nincs vége, a Mátrix Projektben a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság Gazdaságvédelmi Osztályán az internetes bűncselekmények felderítésén dolgozó nyomozók folyamatosan fejtik visszafelé a szálakat. Követik a banki adatok és a pénz útját, hogy megtalálják azokat, akik ilyen módon környékezik meg, csapják be a vásárlói online oldalak felhasználóit.

Vége nincs, de tanulsága van a történteknek. Internetes vásárlásoknál nagyon figyeljenek! Az eredetihez rendkívül hasonló, de a linkekben, illetve a böngésző címsorában betűeltérésekkel megjelenő banki, illetve csomagszállító cégnevek legyenek gyanúsak! Ne adják meg az adataikat! Az eladóknak ráadásul ahhoz, hogy megkapják a nekik járó pénzt, nem is kell mást megadniuk, csak a bankszámlaszámukat. Semmilyen azonosítót, kódot nem kell beírniuk, nem kell a bankjuk internetes felületére belépniük. Ha mégis ellopják az adataikat, akkor is tegyenek bejelentést, ha nem veszítettek, hanem kaptak pénzt. Ez esetben ugyanis nagy valószínűséggel csalók vették át a hatalmat a bankszámla fölött, és akihez bűncselekményből származó pénz érkezik, pénzmosás gyanújába keveredhet még akkor is, ha az összeg rövid időn belül el is tűnik a számlájáról.