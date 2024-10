Anikó már a rendőri pálya felé kacsintgat, korábban viszont még egy diák saját készítésű ajándékkal lepte meg, mert társaival annyira megkedvelték. A rajzos alkotásra a tanuló ráírta, hogy Anikó segítőkész, vicces, ugyanakkor jól végzi a munkáját, ért a fiatalok nyelvén, meg lehet vele beszélni a dolgokat, ott segít, ahol tud. Távozásának hírére a tantestület is ajándékkal készült, emléklappal, virággal mondtak köszönetet iskolaőrüknek.

Hermeczi Anikónak a gyermekrajz örök emlék, a rendőri pálya pedig kihívás számára Forrás: Békés vármegyei rendőrség/Facebook

A rendőri pálya gyermekkori álma

Szombati Andrea, a Békés vármegyei rendőrség sajtószóvivője hangsúlyozta, ők is sajnálják, hogy Anikó elhagyta Békés vármegyét, de örülnek is annak, hogy megtalálta a számítását a rendőrségen, és továbbtanul. A szolgálati helye most már a BRFK Budapesti Rendőr-főkapitányság.

Anikó elmesélte, hogy gyermekkori álmát készül megvalósítani, édesapját követi a rendőri pályán. Ő már sajnos nincs közöttünk, de minden bizonnyal nagyon örülne annak, ha látná, lánya mekkora lelkesedéssel, szorgalommal és elhivatottsággal keresi az új kihívásokat.

Csapatban és önállóan is szeret dolgozni, szívügyének érzi az emberek segítését, örül, ha tehet a biztonságukért. Az álma, hogy bűnügyes legyen. Ha kellő tapasztalatot szerzett járőrként, a következő lépcsőfok az lenne, hogy nyomozóképzésre jelentkezik.

Anikó nemrég kezdte a tízhónapos képzést

– Kívánjuk neki, hogy sikerüljön elérni a céljait, és még sokáig erősítse a kék csapatunkat – emelte ki Szombati Andrea. – Anikónak nemrég volt az első napja a tízhónapos képzésen. Ha valaki a következőről nem szeretne lemaradni, Akkor keresse a rendőrséget a [email protected] címen vagy a 66/523-700-as telefonszámon hívja a humánigazgatási szolgálatot!